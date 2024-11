Nuova Alfa Romeo Stelvio: USA e Cina saranno terra di conquista?

Nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe debuttare nel corso della prossima primavera, forse addirittura già nel mese di aprile. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni tutte ancora da confermare. Se così fosse pare molto probabile che già nei primissimi mesi del prossimo anno possano trapelare le prime immagini senza veli del nuovo modello attorno al quale c’è grande curiosità per quanto concerne le novità di design rispetto al modello attuale come si evince dai numerosi render apparsi sul web fino ad ora ad immaginare quello che potrebbe essere il suo stile.

Con il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio il biscione parte alla conquista del mondo

La nuova Alfa Romeo Stelvio ovvimente abbandonderà lo stile attuale per abbracciare la nuova filosofia di design della casa automobilistica del Biscione che ha fatto il suo debutto con il SUV compatto Alfa Romeo Junior ma che in questo modello dovrebbe subira una ulteriore evoluzione. Ricordiamo che rispetto al precedente modello questo SUV dovrebbe guadagnare qualche cm grazie alla nuova piattaforma STLA Large che Stelvio avrà l’onore di far debuttare in Europa dopo la prima in assoluto con la Dodge Charger Daytona. La nuova Alfa Romeo Stelvio del resto sarà il veicolo con cui la casa automobilistica del Biscione partirà alla conquista del mondo con mercati fondamentali come Cina e Stati Uniti nel mirino.

Sul design non semrano esserci più tanti dubbi. Ritroveremo alcuni elementi di design visti con Junior con il nuovo modello che adotterà lo stile a Coda Tronca come del resto anche la nuova Alfa Romeo Giulia in arrivo un anno dopo. Per quanto riguarda infine la gamma dei motori, salvo sorprese sarà solo elettrica con la top di gamma quadrifoglio che avrà oltre 900 cavalli di potenza e la presenza di una variante Range Extender con oltre 1.000 km di autonomia. Cassino sarà ancora una volta la sua casa come del resto della nuova Giulia.