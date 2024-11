La nuova Alfa Romeo Giulia? Potrebbe essere proprio così

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle prossime novità che attendono la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto è previsto nella primavera del 2026 circa un anno dopo la presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio. Entrambe queste auto nasceranno su piattaforma STLA Large e saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia.

Un render di Alessandro Capriotti ipotizza il design definitivo della nuova Alfa Romeo Giulia

Ovviamente man mano che ci avviciniamo al momento del suo debutto cresce la curiosità di sapere come sarà, esteticamente parlando, questa vettura. A proposito di ciò, oggi vi segnaliamo che nei giorni scorsi Alessandro Capriotti, l’artista virtuale noto sui social come capriotti_cardesign, ha creato un progetto ambizioso per Stellantis, immaginando una nuova Alfa Romeo Giulia. Questo design non è ufficiale ma rappresenta solo un’ipotesi di questo autore indipendente. Questa creazione digitale si ispira chiaramente al celebre stile Coda tronca, che dovrebbe effettivamente caratterizzare la seconda generazione della celebre berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

Con questo stile la nuova Alfa Romeo Giulia cercherà di emozionare i fan con linee eleganti e una carrozzeria dinamica. Il progetto include una parte posteriore caratterizzata da una striscia LED a tutta larghezza, dando risalto ai fanali posteriori, e una carrozzeria bicolore con dettagli superiori e inferiori in nero lucido, accompagnata da un profilo ribassato che conferisce l’aspetto di una coupé-berlina.

Il design sportivo della nuova Alfa Romeo Giulia, tipico di Alfa Romeo, si manifesta anche nelle maniglie delle portiere a filo e nelle grandi ruote a raggi a Y, che lasciano visibile il sistema frenante con solo quattro razze per ruota. Nella parte frontale, la griglia a scudo con il logo Alfa Romeo e i sottili fari a LED richiamano un look moderno senza compromettere l’estetica iconica del marchio.

Il badge Quadrifoglio sul parafango e i cerchi in lega tradizionali completano il design, che si distingue per una tonalità alternativa completamente nera. Un progetto che, se effettivamente corrisponderà al vero, promette di far battere nuovamente il cuore degli appassionati.