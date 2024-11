Dodge Charger Daytona, Jeep Gladiator e Wagoneer vincono i premi JD Power 2025 US ALG Residual Value

Stellantis celebra un trio di riconoscimenti best-in-class nei JD Power 2025 US ALG Residual Value Awards, con la nuovissima Dodge Charger Daytona di ultima generazione che ha ottenuto il valore residuo più alto in un nuovo segmento di auto elettriche, la Jeep Gladiator che si è classificata al primo posto tra i pick-up di medie dimensioni e la Jeep Wagoneer che ha rivendicato il miglior valore residuo tra i grandi SUV per il terzo anno consecutivo.

I due modelli di Jeep e la nuova Dodge Charger Daytona premiati per il valore residuo più alto

I prestigiosi premi annuali anticipano in base ad una serie di criteri quali modelli di veicoli manterranno la percentuale più alta del prezzo al dettaglio consigliato dal produttore dopo un periodo di proprietà di tre anni.

“La Dodge Charger di ultima generazione ha vinto gli ALG Residual Value Awards per otto anni consecutivi, dal 2015 al 2022, e questa nuova generazione sta ripartendo da dove si era fermata, vincendo il suo segmento”, ha affermato Matt Thompson, responsabile delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, Stellantis North America. “Inoltre, il marchio Jeep celebra il tris per la Jeep Wagoneer, ora il SUV full-size più conveniente in America, e per il Gladiator, che rimane l’unico pick-up del settore con libertà all’aria aperta, dotato di parabrezza pieghevole, tre opzioni di tetto rimovibile e porte rimovibili.” “

La nuovissima Dodge Charger Daytona mostra il futuro delle muscle car, unendo la coppia istantanea e il divertimento di un’auto elettrica con l’inconfondibile stile muscle car e l’eredità di una Dodge Charger. Prestazioni elevate, prezzi competitivi e stile inconfondibile la rendono la vincitrice del segmento delle auto elettriche”, ha affermato Danny Battaglia, amministratore delegato di ALG customer success presso JD Power.

“La Jeep Wagoneer offre le caratteristiche di design iconiche della Jeep insieme a prezzi estremamente competitivi e molte caratteristiche di lusso. Questa forte proposta di valore ha aiutato la Wagoneer a vincere il Residual Value Award nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. La Jeep Gladiator fonde perfettamente tradizione e innovazione. Gladiator offre la capacità di un pick-up, l’avventura di un vero veicolo fuoristrada a un prezzo competitivo che lo ha portato a vincere il Residual Value Award nel segmento dei pick-up di medie dimensioni”.

Altri modelli Stellantis, tra cui Jeep Wrangler, Grand Cherokee e Wagoneer L, si sono classificati al secondo posto nei rispettivi segmenti, mentre Ram ProMaster si è classificato al secondo posto nella categoria dei furgoni commerciali.