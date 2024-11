Chrysler Pacifica elettrica: Stellantis starebbe già lavorando al suo sviluppo

Secondo Green Car Reports, Chrysler starebbe sviluppando una versione completamente elettrica del suo minivan Pacifica. Si prevede che la nuova Chrysler Pacifica elettrica venga lanciata un anno dopo il restyling del modello attuale, che incorporerà elementi ispirati al concept Halcyon, presentato da Stellantis all’inizio di quest’anno.

Lo sviluppo di una Chrysler Pacifica elettrica al 100% sarebbe già iniziato

Attualmente, la gamma del modello include una versione tradizionale a benzina e un ibrido plug-in, con un’autonomia di circa 50 km in modalità completamente elettrica, prima di passare al motore a combustione. Durante il Salone dell’auto di Los Angeles, l’amministratore delegato di Chrysler, Christine Feuell, ha confermato i piani per il lancio di una nuova Chrysler Pacifica elettrica, ma ha preferito non rivelare se l’azienda manterrà anche l’ibrido plug-in accanto alla versione totalmente elettrica.

Si dice che Chrysler dovrà rivedere il sistema di sedili “Stow ‘N Go” della Pacifica, che permette ai proprietari di ripiegare i sedili per creare un piano di carico piatto, al fine di adattarlo al nuovo gruppo propulsore BEV di Stellantis. Christine Feuell ha dichiarato a Green Car Reports che una delle soluzioni in esame prevede di riporre i sedili della seconda fila sotto quelli anteriori. Un’altra opzione, sempre in fase di valutazione, consiste nel posizionare i sedili esterni della seconda fila su binari che consentano di spostarli lateralmente.

Ad ogni modo considerato che l’aggiornamento della Pacifica avverrà nel 2026, è difficile ipotizzare l’arrivo di una nuova Chrysler Pacifica elettrica prima del 2027. Questo ovviamente sempre che nel frattempo il marchio sopravviva visto quanto dichiarato in precedenza dal CEO Carlos Tavares. Dopo i deludenti risultati dello scorso trimestre, il numero uno di Stellantis aveva detto che tutti i marchi erano sotto osservazione e non escludeva che nel giro di qualche anno Stellantis potesse decidere di fare a meno di qualche brand, con Chrysler tra i maggiori indiziati secondo i soliti bene informati.