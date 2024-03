Chrysler Halcyon: debutto pubblico al Concorso d’Eleganza di Amelia Island

La nuova Chrysler Halcyon ha segnato un momento importante nel percorso del brand americano verso l’elettrificazione. Presentata dal vivo al Concorso d’Eleganza di Amelia Island a distanza di un mese dal suo debutto digitale, la concept car elettrica ha catturato l’attenzione del pubblico e degli esperti di settore, evidenziando la volontà del marchio di Stellantis di abbracciare un linguaggio stilistico rinnovato e futuristico.

Christine Feuell, CEO di Chrysler, ha sottolineato durante l’evento l’importante passaggio dal concept Airflow (introdotto nel 2021) all’Halcyon. Mentre l’Airflow si presentava come un crossover, il nuovo progetto si distacca nettamente per la sua silhouette da berlina, il suo frontale affilato che richiama la forma di uno squalo e la linea del tetto che ricorda quella di una coupé a quattro porte.

Chrysler Halcyon: la nuova concept car elettrica si mostra dal vivo

Feuell ha descritto la Chrysler Halcyon come una visione prospettica del futuro del costruttore americano, enfatizzando il design moderno e contemporaneo, le linee scolpite con cura che conferiscono al veicolo un aspetto imponente ed elegante, oltre a una nuova interpretazione dell’aerodinamica nei veicoli elettrici, che si distacca dagli ormai noti design a fagiolo o a cuneo.

Il concept di design “jelly bean” è stato messo in discussione anche da altre case automobilistiche, come ad esempio Mercedes. Questa mossa risponde al desiderio di soddisfare le aspettative dei clienti, delusi da tali design.

La particolarità dell’Halcyon si manifesta anche attraverso la sua firma luminosa unica e il nuovo logo alare, elementi che, secondo la dirigente, renderanno immediatamente riconoscibili i futuri EV di Chrysler.

Tali caratteristiche sono state messe in evidenza dai diversi scatti pubblicati da Ralph Gilles, Chief Design Officer di Stellantis, su Instagram, che hanno permesso di apprezzare le proporzioni e i dettagli del design della concept car elettrica.

Ad ogni modo, la nuova Halcyon porta con sé diverse tecnologie pronte per essere trasferite sui futuri modelli di serie. Tra queste, spiccano un sistema di infotainment con intelligenza artificiale (AI) e un cockpit intelligente, descritti da Christine Feuell come elementi non lontani dall’essere implementati nei veicoli di produzione del produttore americano.

Sappiamo già che Chrysler prevede di lanciare un nuovo crossover elettrico a due file nel corso del 2025. Resta da vedere come il design della Chrysler Halcyon influenzerà un veicolo di dimensioni maggiori.

Tuttavia, le dichiarazioni di Feuell lasciano intendere la possibilità di vedere su strada dei modelli più vicini al concept, suggerendo che il marchio di Stellantis potrebbe considerare l’introduzione di una berlina dopo il crossover.