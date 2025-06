Chrysler 300, ormai è quasi certo: tutte le informazioni sul ritorno della berlina

Negli ultimi anni, il nome Chrysler è diventato amaramente sempre più marginale nel panorama automobilistico, se si escludono i pochi fan irriducibili della Pacifica, la monovolume rimasta in catalogo. La celebre berlina 300 ha abbandonato il mercato nel 2023, chiudendo un ciclo quasi ventennale, mentre la più piccola Chrysler 200 era già sparita da tempo. Tuttavia, le ultime indiscrezioni lasciano intravedere uno scenario completamente nuovo.

Il brand americano, parte del colosso Stellantis, ha avviato una fase di rinnovamento con nuovi vertici alla guida del prodotto e del marketing e l’apertura di un design studio esclusivo, supervisionato da Ralph Gilles, celebre per aver disegnato le ultime generazioni della 300. E le sue parole parlano chiaro: “Chrysler è tornata”.

Nonostante non vi sia ancora l’ufficialità, da tempo si vocifera del ritorno della 300, il modello simbolo dell’identità Chrysler. Un’ipotesi credibile, anche considerando il crescente ricorso a nomi iconici nel mercato, come dimostrato dalla recente Dodge Charger. La storia della 300 è però lunga e frammentata: dalla C-300 del 1955, passando per la 300M degli anni ’90, fino alla più recente 300C rilanciata nel 2005. Dopo il restyling del 2011, Chrysler rimosse la “C” e introdusse la “S”, con un ultimo revival della 300C in edizione limitata prima dello stop definitivo nel 2023.

Oggi, però, il futuro della 300 potrebbe intrecciarsi con il concept Halcyon, una visione moderna e tecnologica della berlina americana, già in fase di sviluppo secondo quanto dichiarato dall’AD Christine Feuell. Due nuovi modelli ispirati alla Halcyon debutteranno nei prossimi anni, e la piattaforma STLA Large già utilizzata dalla nuova Dodge Charger sarà il cuore tecnico anche della futura Chrysler. Ci si aspetta una gamma mista, tra motorizzazioni elettriche a doppio motore con potenze fino a 670 CV e oltre 400 km di autonomia, ma anche versioni termiche con il nuovo 6 cilindri biturbo da 3.0 litri, già previsto per la Charger Sixpack.

È probabile che entro il 2026 venga mostrato un concept, con la versione di serie attesa tra il 2027 e il 2028. Un progetto che segnerebbe finalmente il ritorno di Chrysler nel segmento delle berline.