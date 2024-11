La “finta” Dodge Challenger costa il doppio dell’auto giapponese su cui è basata

Nel 2022, Mitsuoka Motors ha svelato la M55 Concept, un modello in edizione limitata che, a prima vista, potrebbe trarre in inganno gli appassionati di muscle car. Il suo design richiama, senza l’intenzione di nasconderlo, l’iconica Dodge Challenger, ma sotto la carrozzeria si cela (semplicemente) una Honda Civic. Il concept è diventato poi realtà, ma qualcosa ha fatto storcere il naso a più di un osservatore.

Recentemente, infatti, il celebre costruttore giapponese, noto per i veicoli eccentrici e dal look retrò, ha finalmente annunciato il prezzo: 8,08 milioni di yen (circa 52.000 dollari), una cifra che potrebbe far discutere considerando il modello su cui questa “falsa” Challenger fonda il suo spirito. Questo valore è scandalosamente quasi il doppio rispetto al costo della stessa Civic Hatchback 2025, che parte da circa 27.250 dollari.

La Mitsuoka M55 non punta certamente a conquistare le masse, ma un pubblico di nicchia attratto da esclusività e stile vintage. Con una produzione limitata a sole 100 unità, questa vettura si presenta come un oggetto raro e, certamente, divisivo presso gli appassionati.

La M55 mantiene il cuore della Civic e la veste della Challenger, con il suo motore 1.5 litri turbo a quattro cilindri, che eroga 180 cavalli. La trazione anteriore rimane invariata, così come il cambio manuale a sei marce, una caratteristica che potrebbe entusiasmare gli appassionati giapponesi della guida sportiva. Se il motore garantisce l’affidabilità e il divertimento tipici di Honda, l’attenzione di Mitsuoka è però tutta rivolta allo stile.

L’estetica della M55 richiama evidentemente le muscle car anni Settanta, con una griglia lunga e orizzontale, fari squadrati e un posteriore audace e aggressivo. All’interno, la Civic rimane riconoscibile, anche se arricchita da dettagli Mitsuoka e rifiniture sui sedili. Nonostante il suo fascino visivo, il prezzo della M55 la colloca in una fascia competitiva, dove altre auto sportive, come la Dodge Challenger, offrono il mix di prestazioni e stile a un costo comunque inferiore.