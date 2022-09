Nuove Dodge Challenger e Charger: produzione spostata a Windsor?

La produzione di Dodge Charger e Challenger nello stabilimento di assemblaggio di Brampton in Ontario dovrebbe terminare nel 2024. Le nuove generazioni di Charger e Challenger potrebbero essere costruite nello stabilimento di Stellantis a Windsor in Ontario. Lo ha affermato Sam Fiorani, vicepresidente delle previsioni automobilistiche mondiali presso AutoForecast Solutions.

Secondo Sam Fiorani AutoForecast Solutions le nuove Dodge Challenger e Charger saranno prodotte a Windsor

“Condivideranno la stessa piattaforma con il minivan di prossima generazione”, ha dichiarato. Stellantis ha confermato a maggio che la produzione di Charger, Challenger e Chrysler 300 sarebbe terminata a Brampton nel 2024, quando lo stabilimento si fermerà per una ristrutturazione. Ha inoltre affermato che lo stabilimento di assemblaggio di Windsor ospiterà la piattaforma STLA Large, una nuovissima piattaforma per auto che si rivolge principalmente alle auto elettriche a batteria.

Ma la società non ha rivelato quali future vetture saranno prodotte a Bramptonn o Windsor e, nel caso di Dodge Charger e Challenger, Stellantis non ha confermato formalmente se ci saranno nuove generazioni.

Secondo l’analista Fiorani la prossima generazione di Charger e Challenger potrebbero essere costruite esclusivamente a Windsor. Potrebbero essere fornite con propulsori elettrici a batteria, ibridi e a combustione interna, ha affermato, tuttavia è molto più probabile che i famosi motori V-8 finiscano con l’attuale generazione.

Ricordiamo che a marzo, Stellantis e LG Energy Solution hanno presentato piani per la costruzione di un impianto di celle batteria da 5 miliardi di dollari a Windsor. E a maggio, la casa automobilistica ha dichiarato che avrebbe speso 3,6 miliardi di dollari per costruire automobili elettrificate a Brampton e Windsor. Non sono stati indicati i futuri modelli per gli stabilimenti, tuttavia ha affermato che ciascuno dovrebbe tornare alle operazioni su tre turni man mano che la produzione dei loro nuovi modelli aumenta. La riorganizzazione a Windsor dovrebbe iniziare nei prossimi 12 mesi, con Brampton che seguirà nel 2024.

Ti potrebbe interessare: Dodge Challenger e Charger Scat Pack Swinger 2023: due nuove aggiunte alla gamma Last Call