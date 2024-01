Dodge Challenger perde il titolo di muscle car più venduta negli USA nel 2023

Nel contesto delle moderne muscle car, la Dodge Challenger ha a lungo rappresentato un formidabile contendente, frequentemente sfidando la Ford Mustang in una lotta per la supremazia nelle vendite. Tuttavia, il capitolo di questa iconica rivalità si è chiuso quando la Challenger ha terminato la produzione a dicembre, cedendo così il suo titolo di lunga data alla Mustang.

Nel panorama delle muscle car americane, i dati di vendita del 2023 hanno segnato un cambiamento significativo. La Ford Mustang ha conquistato la vetta, registrando un notevole aumento delle vendite del 21,2 per cento nell’ultimo trimestre dell’anno. Questo successo ha posizionato la Mustang in modo formidabile al primo posto, con 48.605 unità vendute nel corso dell’intero anno.

In netto contrasto, la Dodge Challenger, nel suo atto finale, ha sperimentato un declino nelle vendite, con una diminuzione del 26 per cento nell’ultimo trimestre, portando il totale delle unità vendute a 44.960 per l’intero anno. Questo segna un distacco dal suo precedente vantaggio sulla Mustang nel 2021, evidenziando un mutamento nelle preferenze dei consumatori.

Nonostante un notevole aumento delle vendite verso la fine dell’anno, la Chevrolet Camaro si è posizionata in una distante terza posizione per l’intera durata di questa competizione. Concludendo l’anno di produzione, la Camaro ha registrato 31.028 unità vendute, rimanendo dietro sia alla Mustang che alla Challenger nel confronto iniziale.

Sebbene Dodge Challenger possa aver subito una diminuzione nelle vendite, l’impatto che ha avuto sul panorama automobilistico è indelebile. Mentre la fine è vicina per questa storica rivalità, Dodge cerca di avanzare nella guerra delle muscle car a due porte contro la Mustang con la sua nuova Charger.

La prossima generazione della Dodge Charger sarà disponibile sia in modelli a quattro che a due porte, dando ai clienti la possibilità di optare tra un propulsore completamente elettrico o un motore a combustione interna a sei cilindri in linea biturbo (ICE). Ciò rappresenta un netto distacco dalla più recente offerta della Ford Mustang: motori quattro cilindri in linea EcoBoost da 2,3 litri turbo o V8 “Coyote” da 5,0 litri ad aspirazione naturale.

Con il ritiro della Challenger e l’addio temporaneo della Camaro, la Mustang diventa l’ultima erede delle muscle car. Tuttavia, Chevrolet sembra suggerire un possibile ritorno della Camaro in qualche modo. La conclusione della guerra delle muscle car V8 segna l’inizio di una nuova era nel settore automobilistico, in cui le normative sulle emissioni e le regolamentazioni governative spingono costantemente verso l’evoluzione e l’innovazione, affinché la moderna muscle car possa continuare a progredire.