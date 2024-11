Jeep: alcuni proprietari fanno causa a Stellantis per i Wrangler e i Gladiator che potrebbero prendere fuoco

Una causa legale negli Stati Uniti sostiene che i modelli Jeep Gladiator e Wrangler del 2021-2023 potrebbero essere soggetti a incendi improvvisi. La causa, intentata in Michigan, coinvolge quattro proprietari di modelli Wrangler e Gladiator, che pur non avendo ancora sperimentato incidenti di questo tipo, temono che i loro veicoli possano prender fuoco in qualsiasi momento. Queste preoccupazioni derivano da una recente indagine della National Highway Traffic Safety Administration che riguarda 781.000 Jeep prodotte tra il 2021 e il 2023.

L’indagine della NHTSA sta esaminando segnalazioni di incendi sotto il cofano di alcuni modelli Wrangler e Gladiator. Molte delle segnalazioni ricevute dagli investigatori affermano che le Jeep hanno preso fuoco quando il motore non era in funzione e il veicolo era completamente spento. Si ritiene che questi incendi abbiano origine da un connettore elettrico nella pompa del servosterzo.

La causa riporta nove incendi nel vano motore e almeno un ferimento legato ai modelli Wrangler e Gladiator coinvolti. I querelanti affermano che questi veicoli “non sono adatti né sicuri per un uso previsto e ragionevolmente prevedibile”, accusando FCA (Fiat Chrysler Automobiles) di essere stata a conoscenza dei rischi di incendio molto prima che la NHTSA avviasse l’indagine. Ogni querelante sostiene che non avrebbe acquistato il veicolo se fosse stato informato dei pericoli di incendio e che il materiale pubblicitario Jeep li aveva convinti della sicurezza dei veicoli, nonostante non lo fossero. La causa chiede il risarcimento per tutti coloro che hanno acquistato o preso in leasing un Wrangler o un Gladiator 2021-2023.

“A causa delle violazioni da parte di Stellantis delle garanzie implicite di commerciabilità e della sua incapacità di fornire un rimedio per il rischio di incendio spontaneo una volta che gli incendi hanno iniziato a verificarsi tra i presunti membri della class action, i proprietari e gli affittuari dei veicoli a rischio di incendio sono rimasti feriti, hanno subito danni e perdite accertabili in denaro e proprietà”, afferma la class action. “Se i querelanti e i presunti membri della class action fossero stati a conoscenza del rischio di incendio spontaneo, non avrebbero acquistato o preso in leasing quei veicoli o li avrebbero pagati sostanzialmente meno”.

Stellantis, il gruppo di Jeep, ha già suggerito ai proprietari di altri veicoli con rischi di incendio simili di parcheggiarli lontano da edifici e materiali infiammabili. Steve Berman, socio amministratore dello studio legale Hagens Berman che ha intentato la causa, ha evidenziato la gravità della situazione, avvertendo che “le Jeep coinvolte potrebbero essere a rischio imminente”.

“Se un amico ti prestasse la sua auto ma ti dicesse che, a causa del rischio di incendi spontanei, anche quando è parcheggiata e spenta, dovresti assicurarti di tenere l’auto lontana da casa, dalla tua proprietà, da altri edifici o da qualsiasi altra cosa infiammabile, saresti terrorizzato all’idea di avvicinarti ad essa.” La denuncia è stata depositata il 7 novembre e chiede un processo con giuria.