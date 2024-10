Jeep Wrangler e Ford Bronco: ecco chi ha avuto ma meglio nel terzo trimestre 2024 negli USA

Con l’approssimarsi dell’ultimo trimestre del 2024, la competizione tra la Jeep Wrangler e la Ford Bronco continua a essere serrata. Entrambi i SUV iconici sono noti per la loro lunga tradizione e le eccezionali capacità fuoristrada, ma come stanno performando in termini di vendite? I dati del terzo trimestre del 2024 mostrano che, nonostante le difficoltà di un mercato impegnativo, la Wrangler mantiene il vantaggio sulla Bronco, superandola sia nelle vendite trimestrali che in quelle cumulative annuali.

Ecco chi ha vinto la sfida delle immatricolazioni nel terzo trimestre 2024 tra Ford Bronco e Jeep Wrangler

La Jeep Wrangler, a lungo preferita dagli appassionati di fuoristrada, continua a godere di una clientela fedele. Tuttavia, come molte altre case automobilistiche, Jeep ha dovuto affrontare sfide produttive significative. I recenti fermi al Toledo Assembly Complex, dove la Wrangler viene costruita, sono stati dovuti a un elevato accumulo di scorte e a interruzioni persistenti nella catena di fornitura. Nonostante questi ostacoli, la Wrangler continua a mantenere il vantaggio nelle vendite rispetto al suo principale rivale, la Ford Bronco.

La gamma di Jeep Wrangler beneficia della sua ampia varietà di modelli, tra cui spiccano le versioni ibride plug-in 4xe, che hanno riscosso grande successo. Questi modelli elettrificati offrono un’opzione più ecologica senza compromettere le rinomate capacità fuoristrada del marchio. Inoltre, gli appassionati di Jeep stanno seguendo con grande interesse la Wrangler Unlimited Rubicon 392, dotata di un potente motore HEMI V8 da 6,4 litri, una variante ad alte prestazioni che sarà presto fuori produzione. Questa edizione limitata ha generato grande entusiasmo tra gli amanti delle alte prestazioni, alla ricerca di un veicolo off-road potente e capace.

La Ford Bronco, reintrodotta sul mercato nel 2021, ha conquistato rapidamente gli appassionati di fuoristrada grazie alla sua versione moderna di un SUV classico. Nonostante il successo iniziale, la Bronco ha dovuto affrontare le stesse difficoltà che hanno colpito l’intero settore automobilistico. Problemi legati alla catena di fornitura e ritardi produttivi hanno limitato la capacità di Ford di soddisfare la crescente domanda, portando a una diminuzione delle vendite del 18,5% nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante queste difficoltà, la Ford Bronco rimane un avversario formidabile. Il suo design ispirato al passato, le avanzate capacità off-road e la vasta gamma di configurazioni lo rendono un SUV unico in un mercato competitivo. Tuttavia, pur mantenendo una forte domanda, il Bronco non è riuscito a tenere il passo con la Jeep Wrangler, restando indietro sia nelle vendite trimestrali che nelle vendite cumulative dall’inizio dell’anno.

Nonostante entrambe abbiano registrato un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2023, la Jeep Wrangler mantiene un vantaggio significativo. Nel terzo trimestre del 2024, Jeep ha venduto 35.874 unità, con un calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al contrario, la Ford Bronco ha subito un calo maggiore, del 18,5%, vendendo 26.796 unità nello stesso trimestre. Da inizio anno, la Wrangler ha raggiunto 113.078 unità vendute, superando nettamente le 76.948 unità della Bronco.

Il successo della Wrangler può essere in parte attribuito alla popolarità dei suoi modelli 4xe PHEV, che attirano acquirenti interessati a soluzioni ecologiche senza sacrificare le capacità off-road. Ford, invece, non ha ancora introdotto una versione ibrida o elettrificata della Bronco, mettendola in una posizione di svantaggio in questo segmento emergente.