Jeep Gladiator: il calo delle vendite crea preoccupazione per lo stabilimento di Toledo

A fine 2018, Tim Kuniskis, allora capo di Jeep, aveva promesso che il nuovo pick-up del marchio, Jeep Gladiator, sarebbe stato un serio rivale per altri modelli di medie dimensioni come il Ford Ranger e il Toyota Tacoma. Per alcuni anni, il Gladiator ha mantenuto la promessa: le vendite negli Stati Uniti sono cresciute fino a raggiungere quasi 90.000 unità nel 2021, pari a quelle del popolare SUV Jeep Cherokee. Tuttavia, da allora, le vendite sono calate drasticamente, passando a 78.855 nel 2022, poi a 55.188 nel 2023, e solo 32.670 unità nel terzo trimestre del 2024.

A Toledo cresce la preoccupazione per il futuro della fabbrica visto il calo delle vendite di Jeep Gladiator

Il calo delle vendite di Jeep Gladiator ha portato ad un abbassamento dei prezzi che negli ultimi mesi ha portato ad una piccola crescita delle immatricolazioni. La bassa domanda per il pickup ha anche significato settimane di fermo impianto e licenziamenti temporanei quest’anno per i lavoratori del Toledo Assembly Complex, dove il pick-up viene costruito di fronte al suo gemello, il SUV Wrangler. La portavoce di Stellantis Ann Marie Fortunate ha confermato che lo stabilimento dove viene prodotto Gladiator è stato sospeso la scorsa settimana, mentre la produzione della Wrangler è stata ridotta a un turno.

La portavoce inoltre ha anche affermato che l’azienda ha pianificato di continuare a monitorare la situazione per vedere se sono necessari altri aggiustamenti di produzione di questo tipo. I lavoratori della linea di produzione di Gladiator sono stati informati che sarebbero stati messi in cassa integrazione anche questa settimana, con una riduzione della produzione della Wrangler.

Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo ai futuri livelli occupazionali nello stabilimento di Toledo, ha dichiarato Bruce Baumhower, presidente della United Auto Workers Local 12, che rappresenta i lavoratori dell’impianto. Baumhower ha descritto gli ultimi mesi come un “periodo estremamente difficile” per i suoi membri.

Gutierrez, portavoce di Jeep, ha sottolineato che l’azienda continua a investire nel Gladiator. Nel 2024, il pick-up ha ricevuto un restyling, airbag aggiuntivi, un nuovo touchscreen di serie e altri miglioramenti. Per il 2025, Jeep introdurrà di serie una trasmissione automatica a otto velocità, scelta motivata dalla richiesta dei clienti e per ottimizzare le capacità di traino e carico utile del veicolo.

“Il marchio Jeep continua a perfezionare e investire nella Jeep Gladiator per mantenere la sua posizione di punta nel segmento dei pick-up di medie dimensioni,” ha dichiarato Gutierrez in un’e-mail. “Il Gladiator è l’unico pick-up aperto sul mercato e offre le migliori capacità di traino e carico utile per un motore V-6 nella sua categoria”.