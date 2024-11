DS SM Tribute: smentito il possibile ritorno su base Maserati

Presentata al Chantilly Arts & Elegance lo scorso 15 settembre, la DS SM Tribute ha rappresentato una concept car prodotta dal costruttore francese di casa Stellantis necessaria per festeggiare i 10 anni di esistenza di DS Automobiles. La celebrazione scelta dal team di design guidato da Thierry Metroz era quella della celebre SM del 1970, introducendo un concept sicuramente ben riuscito e ritornato a far parlare di se in questi giorni.

Sin da subito era emerso che la DS SM Tribute avrebbe rappresentato una concept car unica, senza alcuna velleità di rappresentare la base di un eventuale modello di serie a marchio DS Automobiles. Tuttavia all’indomani di alcune dichiarazioni del direttore dello stile di casa DS Automobile, appunto Thierry Metroz, rilasciate a Top Gear si era fatta largo la voce di una possibile introduzione di una variante di serie in edizione limitata della SM Tribute vista al Chantilly Arts & Elegance.

Non ci sarà una variante di serie della DS SM Tribute, che rimarrà quindi solo una concept car

Volendo essere sinceri, Metroz non aveva fatto intendere con certezza la possibilità di far migrare il concept verso l’effettiva produzione in serie. Piuttosto era emersa la necessità che la DS SM Tribute rappresentasse un manifesto di stile per il marchio e per la futura gamma del costruttore francese, con stilemi in grado quindi di funzionare su una gamma completa di veicoli; una condizione che in DS Automobiles pare siano riusciti a trovare ragionando proprio a partire dal concept della SM Tribute. Basti pensare, ad esempio, che il capo dello stile di casa DS Automobiles in un’altra occasione aveva ammesso che “il trattamento bicolore del cofano è pronto per la produzione e lo vedremo sul prossimo modello a marchio DS”.

A smentire tale eventualità ci ha pensato la sezione italiana di Motor1. I giornalisti della testata hanno infatti contattato DS Automobiles alla ricerca di informazioni più dettagliate. La risposta però è risultata essere negativa perché in DS sembra non abbiano intenzione di produrre una DS SM Tribute di serie, nemmeno in una ristretta produzione ad edizione limitata. Come accennato, con molta più probabilità alcuni dettagli stilistici visti sulla SM Tribute saranno riportati sulle prossime DS prodotte in serie; a cominciare dalla prossima DS 8 che il costruttore produrrà a Melfi basandosi sulla piattaforma STLA Medium.