Il concept DS SM Tribute potrebbe entrare in produzione con un motore Maserati V6

DS potrebbe realizzare una versione di serie della DS SM Tribute, il concept presentato all’inizio dell’anno per celebrare il decimo anniversario del brand. Questo prototipo reinterpreta in chiave moderna l’iconica SM originale. Inizialmente considerato un esercizio di stile unico, secondo quanto riportato da Top Gear, l’azienda starebbe ora valutando l’idea di mettere questo modello in produzione.

La DS SM Tribute potrebbe essere dotata di un motore V6 biturbo da 3,0 litri e avere un prezzo di circa 1 milione di dollari

La realizzazione potrebbe rivelarsi meno complessa del previsto, poiché il concept è stato sviluppato utilizzando componenti della piattaforma Maserati, in linea con la filosofia della SM originale (1970-1975), che montava un motore V6 Maserati.

Se il piano ricevesse il via libera, Thierry Metroz ha affermato che il modello di produzione si baserebbe sulla GranTurismo e sarebbe costruito in “piccoli numeri” da un carrozziere. Sia il CEO di Stellantis Carlos Tavares che il CEO di DS Olivier Francois sarebbero favorevoli finché il progetto sarà redditizio.

Ciò significa costoso e Metroz ha suggerito che potrebbe costare 1 milione di euro. Il designer ha continuato dicendo che i clienti che spendono quella cifra non vogliono un EV, quindi questo suggerisce che la coupé potrebbe avere un V6 biturbo da 3,0 litri con almeno 550 CV e 623 Nm di coppia. Ciò consente alla GranTurismo Trofeo di accelerare da 0 a 96 km/h in 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h.