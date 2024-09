DS Automobiles: SM torna sotto forma di concept allo Chantilly Arts & Elegance

Più di un semplice omaggio, SM Tribute celebra dieci anni di arte ed eleganza dalla creazione di DS Automobiles e dalla sua partecipazione alla prima edizione di Chantilly Arts & Elegance, contribuendo al contempo alla ricerca orientata al futuro di DS Design Studio paris. “Stiamo lavorando sui geni dei nostri modelli iconici per alimentare la nostra ricerca sulla forma dei modelli futuri che arriveranno alla fine del decennio”, confida Thierry Metroz, Direttore del design di DS Automobiles. “Quello che stiamo condividendo, che risale al 2020, e la nostra presenza a Chantilly con SM TRIBUTE testimoniano questa attività e la nostra ricerca sull’argomento”.

SM, modello radicato nel patrimonio DS Automobiles, torna sotto forma di studio di design esposto a Chantilly Arts & Elegance

Nella primavera del 2020, DS Automobiles ha condiviso sui suoi social network una serie di schizzi chiamati #SM2020. Questi disegni sono stati il ​​risultato di una competizione creativa interna tra i designer del DS Design Studio Paris su una reinterpretazione della maestosa SM presentata nel 1970. “La nostra comunità ci ha inviato diversi messaggi forti durante questa condivisione di schizzi”, ricorda Thierry Metroz. “Il primo era che era molto legata ai modelli iconici della nostra tradizione. Il secondo era che non voleva che il design originale venisse rovinato”.

Il team DS Design Studio Paris lavora regolarmente sull’eredità delle storiche DS e SM, attraverso schizzi che liberano la loro creatività e alimentano il loro pensiero. “Volevamo andare oltre”, afferma Thierry Metroz. “Vogliamo coltivare la nostra eredità attraverso le nostre icone, che sono DS e SM. Da qui traiamo il nostro impegno per il design d’avanguardia”.

Il messaggio trasmesso dalla comunità DS Automobiles è stato ascoltato. Il team DS DESIGN STUDIO PARIS ha lavorato come se SM avesse continuato a svilupparsi negli ultimi cinque decenni. La SM, nata all’inizio degli anni ’70, incarnava l’apice dell’innovazione automobilistica francese. Questa gran turismo era un vero concentrato di tecnologia.

Il suo stile aerodinamico, progettato da Robert Opron, era allo stesso tempo elegante e all’avanguardia. Sotto il cofano, un potente V6 offriva prestazioni eccezionali su strada. Ma ciò che rendeva davvero la SM un’auto straordinaria erano le sue sospensioni idropneumatiche, ereditate dalla DS, che le conferivano un comfort di guida senza pari e una tenuta di strada esemplare. La SM rimane ancora oggi un modello di culto, ricercato dai collezionisti di tutto il mondo. Il suo mix unico di comfort, prestazioni e innovazione la rende una vera leggenda automobilistica.

Se la SM ha fatto colpo, è anche grazie ai suoi interni lussuosi e curati nei minimi dettagli. I materiali di alta qualità, la costruzione precisa e l’ergonomia calcolata hanno creato un’atmosfera particolarmente raffinata all’interno. Il cruscotto, con i suoi strumenti circolari e il volante distintivo, era sia funzionale che estetico. La SM era anche molto ben equipaggiata per l’epoca, compresi sedili elettrici, aria condizionata e servosterzo. Oltre al suo carattere dinamico, la SM era un’auto in grado di offrire un comfort di prima classe ai suoi occupanti.

Frédéric Soubirou, responsabile del design degli esterni di DS Automobiles, afferma: ” Ci siamo ispirati allo studio di diversi modelli SM, tra cui prototipi e le due SM presidenziali. Avevano un tratto distintivo, come una firma. Davano l’impressione di volare sulla strada, erano molto aeree”. Questa leggerezza, che suggerisce dinamismo ed efficienza, si riflette nella silhouette snella ma muscolosa di SM TRIBUTE. Il rapporto diretto è fortemente caratterizzato da un frontale iconico e da un profilo dominato da un lungo cofano. “Abbiamo aggiunto alcuni simboli molto attuali del nostro lavoro”, continua Frédéric Soubirou.

L’aspetto bicolore esteso è stato elaborato attorno a una reinterpretazione del colore Gold Leaf presente nella brochure del 1971, caratterizzato da una vernice satinata lavorata con una patina fatta a mano e abbinata a un nero colorato in modo speciale.

“Volevamo costruire ponti tra epoche diverse: gli anni ’30, quando i prestigiosi marchi francesi presentavano carrozzerie bicolore nei concorsi d’eleganza, l’icona automobilistica degli anni ’70 che è la SM e i nostri design attuali con finiture come la vernice bicolore estesa, vista sul concept DS Aero Sport lounge. Questo trattamento è diventato davvero un segno distintivo dei design DS Automobiles”, afferma Vincent Lobry, responsabile del design di colori, materiali e finiture (CMF) presso DS Automobiles.

Il profilo mantiene le linee caratteristiche della SM seguendo il flusso d’aria dalla parte anteriore a quella posteriore più stretta. Dietro due grandi finestrini, il pannello posteriore è tagliato a metà e prosegue facendo fluttuare la parte posteriore a forma di S. Naturalmente, le ruote posteriori sono parzialmente carenate con parti rimovibili.

Mentre le proporzioni iconiche della SM vengono mantenute con una lunghezza di 4,94 m (+ 3 cm) e un’altezza di 1,3 m (+ 2 cm), la SM Tribute guadagna principalmente in muscolosità e presenza con una larghezza di 1,98 m (+ 14 cm). Alla ricerca dell’efficienza, l’altezza da terra cambia a 12 cm (-3,5 cm). La SM Tribute poggia su grandi ruote da 22 pollici impreziosite da inserti aerodinamici.

All’interno, il design del 1970 è stato reinterpretato anche con la caratteristica forma della parte superiore del cruscotto e persino il design ovale degli strumenti. Fedeli all’anima d’avanguardia della SM, la visualizzazione delle informazioni avviene tramite proiezione e la ‘console schermo’ curva, collegata al volante steer-by-wire, completano questo spirito caro al marchio. Suono e luci avvolgono gli occupanti.

L’interno è molto luminoso, con un colore avorio composto da pelle e Alcantara. Un’ampia vetrina nella parte anteriore della plancia offre un ambiente straordinario per ospitare una gamma pressoché infinita di finiture e materiali. I sedili proseguono l’iconica tappezzeria della SM, con i suoi cuscini orizzontali.

Partner di Chantilly Arts & Elegance fin dalla sua fondazione nel 2014, DS Automobiles presenta SM Tribute in occasione del decimo anniversario del concorso che si tiene nei giardini francesi del castello di Chantilly. Collocata in un ambiente di 120 m2 accanto a una SM originale, la SM Tribute parteciperà al Concours d’Elegance il 15 settembre. DS Automobiles è già nella lista dei vincitori della competizione più ambita in Francia con DS E-Tense nel 2016.

Quest’anno, SM Tribute sarà accompagnato da un’ampia gamma di SM esposte nel villaggio dei collezionisti. I visitatori potranno vedere o riscoprire una SM OPERA a quattro porte, una SM Mylord cabriolet, una SM da corsa iscritta alla 24 Ore di Spa-Francorchamps del 1974, una SM Proto già vista al Rétromobile 2023 e altre SM in diversi colori dell’Euro SM Club, grazie all’Aventure DS.