Il primo pick-up elettrico di Ram è in ritardo: ecco quando arriverà

Il lancio del pick-up elettrico Ram 1500 REV slitta oltre la fine del 2024, come era stato inizialmente previsto. Il primo pick-up elettrico di Ram sta subendo un ritardo mentre Stellantis affronta un notevole carico di lavoro per completarne lo sviluppo. Dopo la presentazione del concept 1500 REV al CES 2023, il veicolo elettrico ha suscitato grande attenzione. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato che il Ram 1500 REV “supererà tutti i concorrenti” in aspetti cruciali come autonomia, capacità di carico, capacità di traino e tempi di ricarica.

Carlos Tavares ha confermato che il debutto sul mercato di Ram 1500 REV avverrà nel corso del 2025

Sebbene il gruppo Stellantis avesse pianificato di lanciare il Ram 1500 REV entro la fine dell’anno, ciò non sarà più possibile. Dopo aver lanciato martedì la sua nuova piattaforma STLA Frame, Carlos Tavares ha confermato che il primo pick-up elettrico della casa automobilistica americana verrà posticipato alla prima metà del 2025. Il numero uno del gruppo Stellantis ha detto ai giornalisti: “Stiamo solo affrontando una quantità di lavoro molto significativa, e la società vuole essere “prudente” nel processo di convalida. Quindi ci prendiamo il nostro tempo”, ha aggiunto Carlos Tavares.

Alimentato da un pacco batterie da 168 kWh, il Ram 1500 REV dovrebbe avere un’autonomia di oltre 550 km. Avrà anche una capacità di traino massima fino a 6.350 kg e un carico utile massimo di 1.220 kg. Ci sarà inoltre nella gamma del modello almeno una versione con autonomia estesa (REEV), questa offrirà fino a 1.100 km di autonomia. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime settimane a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma di Stellantis in Nord America vista la popolarità di questo tipo di modello in quel mercato auto.