Stellantis lancia la terza nuova piattaforma multienergia: STLA Frame con autonomia fino a 1.100 km

Stellantis ha presentato oggi STLA Frame, una piattaforma multienergia progettata per i BEV. È stata sviluppata per veicoli elettrici di grandi dimensioni come pick-up full-size e SUV, dove la carrozzeria è montata su un telaio. Si tratta di un segmento importante, in particolare in Nord America e in mercati globali selezionati.

La piattaforma scalabile STLA Frame offre caratteristiche best-in-class, tra cui un’autonomia fino a 1.100 chilometri per REEV o 800 km per BEV

I proprietari di pickup e SUV di grandi dimensioni non vogliono scendere a compromessi in termini di prestazioni e durata. Attribuiscono grande valore alla funzionalità, alla praticità e alle prestazioni. La piattaforma STLA Frame è progettata per un’autonomia leader della categoria fino a 1.100 chilometri per i veicoli range extender e 800 chilometri per i BEV, una capacità di traino massima di 6.350 chilogrammi e un carico utile di 1.224 chilogrammi. Inoltre, la piattaforma consente ai veicoli di viaggiare nell’acqua fino a 24 pollici di profondità. È quindi adatto per ambienti esigenti e un’ampia gamma di applicazioni.

Per supportare i pick-up a grandezza naturale, i veicoli commerciali leggeri e i SUV di Stellantis, i veicoli STLA Frame saranno inizialmente offerti con una gamma di propulsori innovativa, inclusa una variante BEV completa e un veicolo elettrico con range esteso (REEV). In futuro, STLA Frame potrà essere utilizzato anche per motori a combustione, ibridi e a idrogeno.

Il sistema REEV, che combina una batteria, moduli di trazione elettrica (EDM) anteriori e posteriori, un generatore di bordo e un motore a combustione interna, consente ai conducenti di trasportare o trainare carichi pesanti su lunghe distanze. Poiché non esiste un percorso meccanico diretto dal motore alle ruote, il generatore fornisce energia agli EDM per alimentare il veicolo e carica la batteria secondo necessità. Ciò garantisce una portata estesa in condizioni di carico. Allo stesso tempo, viene utilizzata la coppia dei motori elettrici, portando la dinamica del veicolo a un nuovo livello.

“Come STLA Medium e STLA Large, STLA Frame combina una portata senza pari con un nuovo livello di capacità e prestazioni. Offre la migliore autonomia, carico utile e capacità di traino ai nostri clienti che necessitano di pickup e SUV affidabili e potenti per trasportare le loro famiglie o rifornire le loro attività”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Con la nuova tecnologia per BEV e REEV, offriremo presto soluzioni senza compromessi agli acquirenti che potrebbero essere riluttanti a provare oggi il loro primo veicolo elettrico. Siamo orgogliosi di questo highlight tecnico e non vediamo l’ora di dargli vita nella nostra prossima offensiva di prodotto per Jeep e Ram”.

Il telaio STLA è realizzato in acciaio avanzato ad alta resistenza, che offre maggiore durata e rigidità con un peso ridotto. La sezione centrale allargata ospita il pacco batteria con binari del telaio rinforzati che proteggono la batteria in caso di impatto laterale. Un puntale a tutta lunghezza riduce la resistenza dell’aria, contribuendo a massimizzare la portata. Ciò evidenzia l’impegno di Stellantis per l’efficienza senza compromettere le prestazioni.

La piattaforma è progettata per un’autonomia BEV fino a 800 chilometri e un’autonomia REEV fino a 1.100 chilometri. Offre spazio per pacchi batteria raffreddati a liquido da 159 a oltre 200 kilowattora. È stata inoltre sviluppata per essere adatta alle future tecnologie di stoccaggio dell’energia. Ciò garantisce l’adattabilità per i prossimi anni.

Stellantis ha progettato e assemblato EDM anteriori e posteriori con potenza fino a 250 kW, fornendo trazione integrale e in grado di accelerare un veicolo da 0 a 60 miglia orarie (96,6 km / h) in 4,4 secondi. I design flessibili delle sospensioni, comprese le sospensioni pneumatiche, forniscono una guida ottimizzata per varie condizioni di guida e scenari di carico.

Il telaio STLA è adatto per il caricamento rapido. Per i modelli BEV, la ricarica rapida CC da 800 volt fino a 350 kW può aggiungere 100 miglia (o l’equivalente di 161 chilometri) di autonomia in soli 10 minuti. I REEV con ricarica rapida CC da 400 volt fino a 175 kW possono aggiungere fino a 80 chilometri in 10 minuti. I veicoli con piattaforme STLA Frame sono dotati di funzione di ricarica bidirezionale. Ciò consente alla batteria del veicolo di caricare un altro veicolo elettrico, alimentare una casa in caso di emergenza o immettere elettricità nella rete.

La piattaforma STLA Frame è una delle quattro piattaforme BEV globali al centro del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Dopo la presentazione della piattaforma STLA Medium nel luglio 2023 e della STLA Large nel gennaio 2024, il portafoglio di piattaforme garantisce che Stellantis possa fornire le giuste soluzioni per tutti i clienti in base a una varietà di scenari di elettrificazione. Tutte le piattaforme globali Stellantis sono progettate e sviluppate per cicli di vita più lunghi grazie all’intercambiabilità della chimica delle celle della batteria, degli elettroerosioni, degli inverter e dei controlli software.

Stellantis sta investendo più di 50 miliardi di euro nell’elettrificazione entro il 2030 per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi: il 100% delle vendite di autovetture in Europa e il 50% delle vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti saranno BEV entro il 2030.