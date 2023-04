Ram 1500 REV: Gilles rivela che è stato modificato per assomigliare di più al concept

Il capo del design di Stellantis Ralph Gilles ha parlato al New York Auto Show di come i suoi marchi si stanno avvicinando al futuro con concetti che rappresentano una sorta di manifesto di quella che sarà la direzione dei vari brand. Il dirigente di Stellantis ha anche rivelato interessanti dettagli su come è nato il RAM 1500 REV. Gilles ha definito dei veri e propri manifesti veicoli quali Chrysler Airflow, Dodge Charger Daytona SRT Banshee e Jeep Wrangler Magneto 3.0.

Ralph Gilles ha rivelato che Ram 1500 REV in origine doveva assomigliare ancora meno al concept

Questi “manifesti” incarnano “tutto ciò che vogliamo provare a fare, tenteremo di fare e faremo in futuro”, ha detto ad Automotive News. Più in generale, ha affermato che “c’è un momento in cui è necessario un manifesto per stabilire una nuova direzione per il marchio”.

Questo è lo scopo alla base del concetto RAM 1500 REV. Mentre molti volevano vederlo entrare in produzione quasi invariato, il concetto di REV serviva soprattutto a mostrare come sarebbe potuto essere il futuro di RAM. In effetti, Gilles afferma che originariamente la RAM 1500 REV di produzione assomigliava ancora meno al concept.

“Il front-end non sarebbe stato così. Quando abbiamo guardato tutti al concetto di Ram Rev, ci siamo fermati e siamo tornati indietro e abbiamo deciso di dotare anche quello di produzione con molti di questi elementi: sia nella parte anteriore, che in quella posteriore “, ha affermato. Gilles afferma di essere orgoglioso della firma luminosa del “diapason” frontale del modello di produzione e promette che quando finalmente Ram 1500 REV arriverà sul mercato non deluderà le attese per quanto riguarda autonomia, prestazioni e piacere di guida.