Nuova Citroën C4: la rivale di Dacia Duster arriverà nel 2027 su base della concept Oli

Nonostante la Citroën C4 sia stata recentemente aggiornata, Citroën è già al lavoro sulla prossima generazione, prevista per il 2027. Curiosamente, il concept Oli sarà il punto di partenza per il nuovo modello. L’obiettivo è creare una C4 che possa competere con la Dacia Duster nel segmento dei SUV.

Il debutto del nuovo modello di Citroën su base Oli renderà la casa francese sempre più rivale di Dacia

Creato da Pierre Leclercq, responsabile dello stile Citroën dal 2018, il concept Oli era inizialmente pensato come un manifesto, non destinato a prefigurare un futuro modello ma a fornire spunti per l’evoluzione stilistica del marchio. Elementi come il grande logo, la firma luminosa e il cruscotto orizzontale a due piani sono stati poi ripresi nei nuovi modelli C3 e C3 Aircross. Tuttavia, secondo fonti esclusive di L’Argus, l’Oli doveva originariamente diventare un vero veicolo, con il codice CJ4, previsto per il 2026, ma il progetto è stato congelato alla fine del 2021 per motivi economici, trasformandosi successivamente in un concept.

Ma alla fine Oli avrà diritto ad una produzione in serie. Una svolta che dobbiamo a Thierry Koskas, nominato direttore generale di Citroën nel febbraio 2023, ma anche alla scelta di Stellantis di riposizionare il marchio. Il manager dice: d’ora in poi Citroën dovrà offrire veicoli “semplici e pratici” , ma anche auto “più economiche della concorrenza nei segmenti B e C ”.

Insomma, Citroën deve diventare la Dacia di Stellantis senza perdere il suo DNA. Secondo Pierre Leclerq, “C’è un lato inaspettato di Citroën. E il suo ruolo in Stellantis è quello di sperimentare”. Inoltre, in termini di design, questo produttore ha sempre offerto “sagome riconoscibili in tutto il mondo”. Ed è vero che con il suo profilo di blocco di cemento e le sue arie da falso Hummer, il concept Oli soddisfa tutte le caratteristiche di un veicolo insolito e atipico, facilmente identificabile. Ma per rendere il progetto economicamente sostenibile era ancora necessario trovare una base tecnica adeguata.

È la piattaforma Smart Car di Stellantis che fornirà la soluzione a Citroën. Questa nuova piattaforma multienergia (termica e 100% elettrica), già utilizzata dalle Citroën C3 e C3 Aircross, equipaggerà le future Fiat Grande Panda e Multipla o anche la nuova Opel Frontera. Permetterà così di produrre la Citroën Oli senza gonfiare troppo la bolletta. Per i motori sarà la stessa cosa.

La Citroën Oli sarà equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV (83 kW) alimentato da una batteria da 44,2 kWh. Entro il 2027, sono previsti sviluppi, inclusa l’introduzione delle batterie LFP, che saranno utilizzate sul futuro modello 208 nella primavera del 2027. Per quanto riguarda la versione termica, oltre ai tradizionali motori a benzina destinati ai mercati extraeuropei, il futuro Oli sarà dotato dei più recenti motori a benzina elettrificati Stellantis, tra cui il nuovo tre cilindri 1.2 PureTech Hybrid, abbinato alla trasmissione a doppia frizione e-DCT6. Quest’ultima include un motore elettrico sincrono a 48 V da 28 CV (21 kW), alimentato da una batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh.

“La versione di serie dell’Oli sarà vicina al concept al 70%” ha detto Leclercq. La futura C4 riprenderà quindi il profilo spigoloso, il frontale massiccio e il tetto spiovente in stile fastback della showcar. D’altronde, come ci ha ammesso recentemente il designer, oggi quando progettiamo un’auto di serie “ le omologazioni per l’impatto pedonale sono restrittive, ma l’aerodinamica lo è ancora di più ”. Secondo indiscrezioni la parte anteriore verticale e imponente dovrebbe quindi rimanere pressoché identica.

D’altro canto, il parabrezza ultraverticale non supererà il test in galleria del vento. I designer Citroën stanno quindi lavorando su una C4 con il parabrezza più inclinato, in modo classico. Un cambiamento che richiederà lo spostamento del tetto. Per mantenere le proporzioni generali del modello, la C4 dovrà quindi allungarsi. Perderà anche larghezza per apparire meno imponente nel traffico. Ricordiamo che il concept Oli misura 4,20 m di lunghezza e 1,90 m di larghezza.