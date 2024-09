Opel Frontera, lo strano “inganno” della parità di prezzo tra elettrico e ibrido

È spesso una buona notizia quella che annuncia la tanto attesa parità di prezzo fra termico ed elettrico, specie per come sta andando il mercato delle auto elettriche. I prezzi, non ancora accessibili in diversi segmenti, per quanto riguarda l’elettrico, sono ancora un importante ostacolo. I produttori, a loro volta, hanno ancora grandi ostacoli nell’abbassare i costi di produzione e, quindi, il prezzo finale al consumatore. La buona notizia della parità di prezzo, dunque, sarebbe ottima, sì, ma se non fosse al rialzo. Stiamo parlando, in particolare, del caso della Opel Frontera.

Il marchio, uno dei 14 interni a Stellantis, ha svelato il nuovo SUV Frontera per il mercato britannico, segnando un momento significativo nell’industria automobilistica. Ebbene, sia la versione elettrica che quella ibrida partiranno dallo stesso prezzo, fissato a £23,495 (che corrispondono a circa 27.500 euro).

Sembra tutto incredibile: finalmente parità di prezzo. E invece, la parità è dell’ibrido salito al prezzo dell’elettrico. Questo annuncio rappresenta un passo importante, ma la realtà è più complessa di quanto sembri. A prima vista questa scelta sul prezzo può sembrare una mossa vantaggiosa per i clienti, ma un confronto con i prezzi italiani rivela una situazione ben diversa.

La versione Electric della Frontera è proposta a 27.400€, la Hybrid parte da soli 20.000€, molto meno rispetto al prezzo nel Regno Unito per lo stesso modello. Non proprio un vantaggio per i consumatori britannici. Disponibile nelle varianti Design e GS, questa Opel si posiziona tra il Mokka e il Grandland in termini di dimensioni, ma risulta più conveniente grazie alla piattaforma “Smart Car” di Stellantis, la stessa utilizzata per modelli come la Citroen C3 e la e-C3.

La versione ibrida del Frontera è dotata di un motore a benzina turbo da 1,2 litri a tre cilindri, abbinato a un motore elettrico da 28 CV integrato nella trasmissione automatica a sei rapporti. Sebbene il sistema ibrido non consenta una guida prolungata in modalità completamente elettrica, offre un eccellente equilibrio tra efficienza e prestazioni, con due opzioni di potenza: 99 CV o 136 CV. La variante elettrica, invece, è alimentata da una batteria da 44 kWh che assicura un’autonomia di circa 300 km. Nel 2025 è prevista l’uscita di una versione “Long Range” con 400 km di autonomia.