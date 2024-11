Fiat Grande Panda: ecco quante se ne potrebbero vendere ogni anno

Fiat Grande Panda è la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto ufficiale è avvenuto lo scorso 11 luglio segnando un momento importante nella storia di Fiat che con questa auto darà origine ad una nuova famiglia di veicoli a cui seguiranno nei prossimi anni Fiat Panda Fastback e la nuova Fiat Multipla.

Importanti quote di mercato per Fiat nei prossimi anni grazie alle vendite di Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia dovrebbe garantire un gran numero di immatricolazioni con una crescita importante delle quote di mercato della casa torinese a livello globale. Il modello in questione infatti sarà commercializzato oltre che in Europa anche in Nord Africa, Medio Oriente e Sud America.

La vettura grazie ad un rapporto qualità prezzo notevole e all’inserimento in un segmento di mercato tra i più in voga in assoluto dovrebbe garantire a livello globale numeri di vendita piuttosto alti. Si parla tra le 100 mila e le 200 immatricolazioni annue.

Ricordiamo che al momento non si conoscono ancora i prezzi ufficiali di Fiat Grande Panda in Italia. Il CEO Olivier Francois nei mesi scorsi aveva detto che la versione elettrica non sarebbe costata più di 25 mila euro mentre l’ibrida entry level full optional e con cambio automatico sulle 19 mila euro o poco meno. Al momento invece non è prevista una versione con motore a benzina come la Citroen C3 che costerebbe meno di 14 mila euro e farebbe fare un notevole salto di qualità alle vendite della vettura di Fiat.

Fiat Grande Panda insomma rappresenta l’inizio di una nuova era per Fiat che nei prossimi anni cambierà radicalmente la sua gamma con il lancio di tutta una serie di nuove vetture sulla base proprio di questo modello. Dopo la Panda Fastback e la nuova Fiat Multipla nel 2026 ci sarà spazio anche per un nuovo pickup nel 2027 e per un camper nel 2028.