Dodge Charger e Challenger: oltre 5 mila unità della vecchia generazione cercano acquirente

Come messo in evidenza nei giorni scorsi da Jalopnik, attualmente ci sono poco più di 5.600 nuove Dodge Charger e Dodge Challenger parcheggiate nei concessionari degli Stati Uniti. Ci riferiamo naturalmente alla vecchia generazione. Sebbene sembri un numero relativamente basso di veicoli in stock, basti pensare ai 53.444 pick-up Ram 1500 del 2025 presenti nei concessionari, tuttavia, c’è un dettaglio cruciale da considerare: l’ultimo modello di Dodge Charger e Challenger del 2023 ha lasciato la fabbrica di Brampton in Ontario, a dicembre 2023. Quindi, molte di queste auto sono rimaste in magazzino per un periodo significativo.

La distribuzione tra la Dodge Charger a quattro porte e la Dodge Challenger a due porte è quasi equilibrata, offrendo una varietà di opzioni. Tuttavia, è evidente perché alcune di queste auto restano invendute nei concessionari. Modelli come la Challenger SRT Demon 170, dal prezzo di $ 203.951 con un sovrapprezzo del concessionario di $ 85.000, difficilmente troveranno acquirenti rapidamente.

Alcuni modelli di Dodge Challenger, come la Demon 170, presentano ricarichi di oltre $20.000, ma molti concessionari offrono sconti significativi per vendere le auto. Ad esempio, la Charger SXT V6 con un prezzo di listino di $35.920 è stata scontata di $10.822, rendendola un’opzione interessante. Alcuni modelli R/T V8 da 5,7 litri sono ancora disponibili per circa $40.000, ma con sconti minori. Dodge offre uno strumento online per aiutare i clienti a trovare facilmente il veicolo desiderato, con opzioni come la Charger SRT Hellcat Redeye Jailbreak disponibili per chi cerca modelli specifici.

Dunque per chi non fosse convinto ad acquistare la nuova Dodge Charger Daytona, prima muscle car elettrica nella storia per Stellantis, può ancora approfittare di queste migliaia di unità della vecchia generazione con motori ICE ancora senza un acquirente.