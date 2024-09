Dodge Charger Daytona 2024: aperti ufficialmente gli ordini

Dodge sta scrivendo la storia e accogliendo nuovi appassionati alla festa dei cavalli Dodge, aprendo ufficialmente gli ordini per la prossima generazione di muscle car americana: la nuovissima Dodge Charger Daytona 2024.

Negli Stati Uniti sono stati aperti ufficialmente gli ordini per la nuova Dodge Charger Daytona 2024

“È arrivata una nuova era di muscle car Dodge”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge – Stellantis. “Siamo impegnati a superare i limiti e sappiamo che i nostri clienti sono guidati dalle prestazioni, quindi i clienti che effettuano la “prima chiamata” inserendo il loro nome su un ordine venduto della prossima generazione di Dodge Charger entro il 31 ottobre 2024, riceveranno un’esperienza First Call carica di prestazioni, tra cui un’esperienza di guida di due giorni presso la Radford Racing School, un kit di benvenuto First Call e un servizio concierge VIP personalizzato”.

La nuovissima Dodge Charger Daytona R/T 2024 e la Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024, che conserva il titolo di muscle car più veloce e potente al mondo, rappresentano la prossima generazione di prestazioni delle muscle car Dodge. I clienti possono scegliere tra un ordine preconfigurato già assegnato a un concessionario certificato Dodge Charger Daytona o recarsi in un concessionario certificato per effettuare un ordine “venduto” di persona.

I clienti che prendono in consegna un ordine venduto Dodge Charger Daytona 2024, effettuato entro il 31 ottobre 2024, riceveranno: Due giorni di lezioni di guida ad alte prestazioni sulla nuova Charger Daytona presso la Radford Racing School di Chandler, Arizona, la scuola di guida ad alte prestazioni ufficiale di Dodge//SRT; un punto di contatto esclusivo tramite il concierge VIP della Dodge Charger Daytona per rispondere alle domande e soddisfare le esigenze dei clienti, come la programmazione della visita alla Radford Racing School dopo la consegna della loro nuova muscle car e il Kit di benvenuto First Call, che include una lettera ufficiale di autenticità che documenta il veicolo come First Call Dodge Charger Daytona, guanti da guida in pelle con marchio Dodge e altro ancora.

Il nuovo configuratore Dodge Charger, ora disponibile su Dodge.com, offre un’esperienza virtuale immersiva a 360 gradi che consente ai clienti di interagire, impegnarsi e conoscere la Charger di nuova generazione. I clienti potranno immergersi virtualmente nei modelli preconfigurati Charger Daytona Scat Pack e R/T First Call, oltre alla possibilità di scegliere colori esterni, opzioni di ruote e tetto e temi interni, e di ingrandire per viste a 360 gradi degli angoli del veicolo, inclusi l’esterno, l’abitacolo interno e la cabina di guida.

Al lancio del configuratore, gli utenti possono anche attivare l’animazione 3D della Charger Daytona per aprire e chiudere virtualmente le portiere, accendere e spegnere i fari, aprire e chiudere il portellone posteriore, ripiegare i sedili della seconda fila e aprire e chiudere il frunk. I clienti possono anche scoprire le caratteristiche principali del veicolo, tra cui R-Wing, PowerShot, Attitude Adjustment Lighting e altro ancora.

Gli utenti del configuratore possono registrarsi per ricevere informazioni aggiuntive sulla Charger Daytona e possono anche collegarsi al Dodge Horsepower Locator su DodgeGarage.com per trovare un concessionario ed effettuare un ordine.