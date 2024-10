Jeep Gladiator e Ram 1500 premiati con i Cars.com Top Pick Pickup Truck Awards

Due celebri pick-up della famiglia Stellantis North America stanno portando via l’hardware dai premi annuali Top Pick Pickup Truck di Cars.com. Una delle principali risorse automobilistiche online per informazioni e acquisti di veicoli, Cars.com ha nominato la Jeep Gladiator 2025 Top Pick, Off-Road Mid-Size Pickup Truck e, per il secondo anno consecutivo, la Ram 1500 2025 come Top Pick, Family Pickup Truck. All’inizio di quest’anno, la Jeep Wrangler è stata anche nominata Best SUV del 2024 dal team editoriale esperto del sito web.

Cars.com ha nominato Jeep Gladiator Top Pick, Off-Road Mid-Size Pickup Truck e Ram 1500 2025 come Top Pick, Family Pickup Truck

La Jeep Gladiator è progettata da zero per essere il pick-up Jeep più capace di fuoristrada di sempre, basandosi su una ricca tradizione di pick-up Jeep resistenti e affidabili con una combinazione impareggiabile di robusta utilità, autentico design Jeep, libertà all’aria aperta, funzionalità intelligente e versatilità.

Mike Hanley, redattore senior dei test su strada di Cars.com, ha affermato: “La Jeep Gladiator porta le straordinarie capacità off-road del SUV Wrangler del marchio nella categoria dei pick-up di medie dimensioni. Con una versione Mojave progettata per andare veloce sui sentieri del deserto e un modello Rubicon fatto per il rock crawling, puoi andare lontano dai sentieri battuti con una Gladiator e con il tetto e le portiere rimovibili del pick-up puoi avvicinarti più che mai all’aria aperta. Sono queste caratteristiche e altro ancora che rendono questa Jeep la nostra scelta migliore tra i pick-up di medie dimensioni fuoristrada”.

Il Ram 1500 del 2025 ridefinisce il segmento dei pick-up full-size con nuovi livelli di prestazioni potenti ed efficienti, tecnologia all’avanguardia e interni lussuosi. Dotato della nuova gamma di motori Hurricane a sei cilindri in linea, soddisfa sia i clienti laboriosi che le famiglie, stabilendo un nuovo standard nel settore.

“Le versioni di fascia alta del Ram 1500 erano già i pick-up full-size più lussuosi che si potessero acquistare, e Ram ha alzato di nuovo la posta in gioco con il nuovo Ram 1500 Tungsten 2025, che include un mix di materiali pregiati e dettagli di rifinitura raramente visti in questa categoria”, ha affermato Hanley. “Il Ram 1500 riprogettato è anche la nostra scelta migliore per le famiglie grazie alla sua spaziosa cabina doppia, alle aree di stoccaggio intelligenti e alle sospensioni pneumatiche disponibili che possono abbassare il pick-up per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini”. I premi annuali Top Pick Pickup Truck di Cars.com mettono in mostra i migliori pick-up in sette categorie.