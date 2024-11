Per il 2° anno consecutivo, Jeep Commander miglior SUV di grandi dimensioni ai Premi Carsughi L’Auto Preferita 2024

Jeep ha preso il comando ancora una volta e, per il secondo anno consecutivo, il suo SUV Jeep Commander è stato votato come miglior SUV di grandi dimensioni dai Premi Carsughi L’Auto Preferita 2024. Il modello della casa automobilistica americana in quel mercato è un vero e proprio punto di riferimento in termini di raffinatezza, comfort, tecnologia e prestazioni.

Dotato di grande raffinatezza e prestazioni, Jeep Commander mantiene la leadership tra i SUV a 7 posti sul mercato

Ricordiamo che per quanto riguarda la gamma 2025, Jeep Commander ha visto il debutto del nuovo motore turbo Hurricane 2.0 da 272 CV, l’aggiunta di tecnologie di guida semi-autonoma di livello 2 in tutte le versioni e 5 anni di garanzia. Prima Jeep sviluppata in Brasile, il modello è prodotto presso il Goiana Automotive Complex, a Pernambuco, e sin dal suo lancio ha mantenuto la leadership tra i grandi SUV a 7 posti in Brasile. Solo nel 2024 le vendite saranno già più di 14mila.

Giunto nel 2024 alla 10° edizione, il Premio Carsughi L’Auto Preferita è uno dei più prestigiosi del settore automobilistico per quanto riguarda il continente latino americano. Le migliori vetture nelle 16 categorie sono state scelte attraverso il voto della giuria, che è composta da 22 giornalisti specializzati del settore auto.

Dunque dal Brasile ancora una buona notizia per la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis che da qualche anno a questa parte sta vedendo crescere e non poco le sue quote di mercato in quel paese che rimane il principale mercato auto del continente sudamericano. Questo grazie ai modelli lanciati in quel paese tra cui proprio Jeep Commander che come evidenzia questo premio sta ottenendo ottimi risultati sia dal punto di vista delle vendite che dell’apprezzamento da parte di addetti ai lavori e semplici appassionati.