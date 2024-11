Jeep Commander e Fiat Toro nel 2025 riceveranno il motore 2.2 Turbodiesel di Rampage

Fiat Toro e Jeep Commander riceveranno un significativo aggiornamento nel 2025, con l’introduzione del motore 2.2 Turbodiesel. Questo aggiornamento rappresenta un progresso nelle strategie di Stellantis per rafforzare la linea di pick-up e SUV diesel in Brasile e in altri mercati dell’America Latina. Il nuovo motore, che sostituisce il vecchio 2.0, promette un notevole aumento di potenza e di consumi, secondo le informazioni della casa automobilistica.

Il motore 2.2 è stato lanciato sul pick-up Ram Rampage e dal 2025 sarà adottato anche su Fiat Toro e Jeep Commander

Questo cambiamento rappresenta un passo importante per Stellantis, che mira a rafforzare la sua posizione nel mercato dei veicoli diesel, un segmento in espansione in Brasile. Il motore 2.2 è stato recentemente lanciato sul pick-up sportivo Ram Rampage e, a partire da gennaio 2025, sarà adottato anche sulle versioni Fiat Toro e Jeep Commander. Con una potenza di 200 cavalli e una coppia di 45,9 kgfm, offre elevate prestazioni ed è stato progettato per garantire una guida più efficiente e a basso consumo.

La Jeep Commander, SUV a sette posti prodotto in Brasile, sarà dotata del motore 2.2 Turbodiesel e del cambio automatico a nove rapporti nella versione Overland. Questa configurazione migliora la stabilità di guida e offre una maggiore performance sui terreni difficili, grazie all’assistente alla discesa in salita. L’opzione è pensata per i consumatori che cercano un buon compromesso tra risparmio e prestazioni, senza sacrificare la capacità di trazione. La Commander Overland è una scelta ideale per chi desidera un veicolo versatile e potente, in grado di affrontare percorsi impegnativi mantenendo al contempo efficienza nei consumi.

Stellantis sta già elaborando piani per espandere l’applicazione del motore 2.2 al Fiat Titano, un pick-up il cui lancio è previsto nel 2026. Questo modello sarà prodotto in Argentina e sarà dotato di un cambio automatico aggiornato a otto marce. Sarà disponibile anche l’opzione manuale, che offrirà la trazione nelle versioni 4×2 e 4×4. Mentre Fiat Toro e Jeep Commander si distinguono per la nuova motorizzazione, permangono incertezze per quanto riguarda il motore diesel della Jeep Compass.

Con la fine degli ordini per la Compass 2.0 Turbodiesel, la casa automobilistica non ha confermato se il modello adotterà il nuovo motore. Se il cambiamento dovesse verificarsi, è probabile che il motore 2.2 verrà offerto solo nella versione Limited, servendo una nicchia specifica.Con questo aggiornamento, Stellantis scommette di attirare un pubblico che valorizza sia la forza che l’efficienza energetica. Modelli come Fiat Toro e Jeep Commander fanno parte di una strategia per servire il mercato dei SUV e dei pick-up diesel, offrendo alternative con maggiore potenza ed economia.