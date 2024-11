Nuova Dodge Charger: la versione con motore a benzina potrebbe arrivare prima del previsto

La nuova Dodge Charger alimentata da un motore a sei cilindri in linea potrebbe arrivare prima del previsto, con un obiettivo di lancio rivisto che si vocifera per la metà del 2025. Quando Dodge ha presentato la nuova generazione della Charger all’inizio di quest’anno, aveva previsto di lanciare la versione elettrica Daytona entro la fine del 2024, seguita dalla Charger Sixpack con motore a combustione nel primo trimestre del 2025. Tuttavia, come accade frequentemente nel settore automobilistico, i tempi sono cambiati rapidamente. Poco dopo l’annuncio, Dodge ha rinviato il debutto della Charger con motore a combustione a “fine 2025”.

Secondo Mopar Insiders Dodge avrebbe deciso di anticipare l’introduzione della nuova Dodge Charger ICE

Ora, tuttavia, sembra che ci sia in atto una brusca inversione di tendenza. Secondo Mopar Insiders, che cita fonti anonime, Dodge avrebbe deciso di anticipare l’introduzione della Charger ICE di ben cinque mesi. Le stesse fonti suggeriscono che Dodge ha già assemblato muli di prova della Charger presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor, indicando che la produzione pilota potrebbe iniziare già a dicembre 2024. Se tutto andrà secondo i piani, i primi esemplari potrebbero arrivare nelle concessionarie statunitensi all’inizio dell’estate 2025, anziché verso la fine dell’anno.

Se le voci sono accurate, la decisione di anticipare il lancio della nuova Dodge Charger con motore a combustione potrebbe essere influenzata da vari fattori. Tra questi, la recente elezione di Trump come prossimo presidente degli Stati Uniti, con il timore che possa modificare gli incentivi per i veicoli elettrici e le normative sulle emissioni. Un’altra possibile spiegazione, più pragmatica, riguarda l’adozione dei veicoli elettrici che procede più lentamente del previsto, soprattutto nel segmento delle muscle car, dove la tradizione della combustione interna rimane molto forte. Inoltre, la pressione delle concessionarie, desiderose di sostituire la Challenger con un modello a motore tradizionale, potrebbe aver giocato un ruolo nella decisione.

Sotto il cofano, la nuova Dodge Charger Sixpack monterà un motore Hurricane biturbo da 3,0 litri, offerto in due stati di messa a punto: 420 CV e un più sostanzioso 550 CV. Mentre il suo stile rimarrà ampiamente coerente con l’EV Charger Daytona, la versione ICE si distinguerà per alcuni lievi tocchi tra cui prese d’aria extra sul paraurti, un cofano sporgente e, naturalmente, doppi terminali di scarico.