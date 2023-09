Stellantis Windsor: al centro del piano di rilancio del marchio Chrysler

Anche se la gamma Chrysler si ridurrà ai soli minivan Pacifica e Grand Caravan costruiti a Windsor entro la fine dell’anno, il presidente della Chrysler Christine Feuell promette che ci sarà una “pipeline completa di prodotti” per rafforzare l’iconico marchio che aveva 12 modelli solo 20 anni fa. Il primo di questi prodotti sarà un SUV crossover completamente elettrico basato sull’Airflow Concept che entrerà in produzione nel 2025.

Lo stabilimento Stellantis di Windsor avrà un ruolo centrale nel piano di rilancio del marchio Chrysler pronta a lanciare nuovi modelli

“Non ho detto pubblicamente quanti veicoli totalmente nuovi avremo nel portafoglio, ma ho detto che i prossimi tre anni saranno molto impegnativi in ​​termini sia di preparazione al lancio che di esecuzione, e avremo tre modelli da lanciare in tre anni”, ha dichiarato Feuell. “Alcuni sono nuovi di zecca, altri sono versioni rinnovate di un prodotto esistente come la Pacifica. Poi ne arriveranno altre più avanti nel ciclo”, ha detto ai giornalisti durante la giornata dei media al North American International Auto Show di Detroit mercoledì.

Feuell è stata timida su dove la società intende produrre il nuovo prodotto Chrysler. Molteplici fonti, tra cui rispettati analisti del settore AutoForecast Solutions, hanno detto che il modello sarà realizzato presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor. Lo stabilimento canadese di Stellantis produrrà anche la prossima generazione di Dodge Charger e Challenger a partire dal 2024. “Non posso commentare dove sarà probabilmente prodotto”, ha detto Feuell del nuovo prodotto. “Valutiamo sempre la capacità, sfruttando al massimo la nostra capacità.

“Sono orgoglioso di dire che Windsor, dal punto di vista della Pacifica, è stata la fabbrica a più alta qualità nella regione. E’ un impianto davvero molto performante. “Abbiamo effettuato investimenti significativi nello stabilimento, senza dimenticare la nostra partnership con LG per sviluppare, produrre e fornire sistemi elettrici a batteria per tali prodotti.

“Prevediamo un impegno molto lungo e prospero a Windsor e nel mercato canadese dal punto di vista della produzione, oltre a servire i nostri clienti in Canada”. Nel breve termine, Chrysler si concentrerà non solo sull’introduzione di nuovi prodotti, ma su una revisione completa della propria immagine e posizione sul mercato. Feuell ha affermato che Stellantis sta rendendo il marchio leader nei suoi piani di elettrificazione per il Nord America. “Siamo entusiasti di interpretare questo ruolo”, ha detto Feuell.

“Lanceremo anche un nuovo tema di posizionamento per il marchio incentrato sull’armonia e il movimento, che è molto diverso da come sono posizionati gli altri marchi. “Saremo un marchio davvero incentrato sul rendere la vita più semplice ed efficiente, offrendo una mobilità pulita, più sicura e più perfettamente connessa con tutta la tecnologia che sarà presente nei veicoli”.

Stellantis stabilimento Windsor

Feuell ha affermato che la mancanza di veicoli nel portafoglio e il basso profilo attualmente detenuto dal marchio hanno dato alla società la possibilità di fare tabula rasa e ripartire da zero. L’obiettivo è sfruttare l’opportunità per offrire un tema di design coerente in tutti i prodotti del marchio. Feuell ha aggiunto che un obiettivo chiave nella missione di Chrysler di rinnovare il proprio marchio è quello di diventare un’opzione completamente elettrica alla portata degli acquirenti tradizionali.