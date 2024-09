Dodge Charger Daytona vince il premio Performance Green Car 

La nuovissima Dodge Charger Daytona, la nuova generazione di muscle car americane e il primo veicolo completamente elettrico del marchio Dodge, è ufficialmente una macchina muscolosa cattiva e verde. La nuova Charger, guidata dalla muscle car più veloce e potente al mondo, la Dodge Charger Daytona Scat Pack da 670 cavalli, è anche la Performance Green Car of the Year 2025 di Green Car Journal.

La nuovissima Dodge Charger Daytona si porta a casa il premio Performance Green Car of the Year 2025 del Green Car Journal

“La Dodge Charger Daytona è all’altezza della leggendaria eredità di muscle car del marchio con il suo design sorprendente e la potenza bruta pronta all’uso”, ha affermato Ron Cogan, editore e direttore di Green Car Journal e GreenCarJournal.com . “Ciò che è magico è che offre le sue prestazioni impressionanti attraverso l’efficienza intrinseca della trazione elettrica a zero emissioni, poiché affronta l’esigenza di ridurre le emissioni di carbonio e promuovere il raggiungimento degli obiettivi ambientali”.

La Dodge Charger Daytona Scat Pack accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. La Charger Daytona è dotata di un sistema a doppio motore completamente elettrico da 400 volt che offre prestazioni da muscle car attraverso la trazione integrale standard, un differenziale autobloccante meccanico e il primo sistema di scarico Fratzonic Chambered Exhaust in attesa di brevetto al mondo, che infrange i preconcetti di un tipico veicolo elettrico a batteria con un rombo caratteristico e un’uscita di onde sonore tattili.

“La nuovissima Dodge Charger Daytona è un punto di svolta non solo perché è un veicolo elettrico, ma perché è una muscle car migliore”, ha affermato Matt McAlear, amministratore delegato del marchio Dodge – Stellantis. “Per il marchio Dodge, l’elettrificazione è semplicemente un mezzo per aumentare le prestazioni per i nostri appassionati. La nuova Charger Daytona eroga più cavalli rispetto ai modelli precedenti, avvolta in un design esterno e interno iconico e con un suono che non ha eguali in un veicolo elettrico a batteria. La nuovissima Dodge Charger rappresenta la muscle car del futuro del marchio Dodge e la prima gamma di muscle car multi-energia del marchio, con opzioni elettriche e a benzina per i clienti”.

Come primi veicoli completamente elettrici del marchio Dodge, la Charger Daytona Scat Pack e la Charger Daytona R/T hanno anche diritto a un credito d’imposta federale completo di $ 7.500 quando vengono noleggiate. Tutti i modelli Charger Daytona includono la scelta di una stazione di ricarica di livello 2 a casa o crediti di ricarica da $ 600 tramite Free2move Charge , un ecosistema a 360 gradi lanciato nel 2023 da Stellantis che fornisce senza soluzione di continuità la ricarica e la gestione dell’energia per soddisfare tutte le esigenze dei clienti dei veicoli elettrici. Entrambi i veicoli possono essere ricaricati dal 20% all’80 per cento di carica in poco più di 27 minuti utilizzando un caricabatterie rapido CCS di livello 3.

I modelli Daytona Scat Pack e R/T a quattro porte completamente elettrici dovrebbero iniziare la produzione nella prima metà del 2025. I modelli Charger Daytona a due porte fanno parte della gamma multi-energia della Charger, che includerà i modelli Dodge Charger SIXPACK HO a due porte e Dodge Charger SIXPACK SO a quattro porte alimentati a benzina, la cui produzione dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2025.

negli USa si sono ora aperti gli ordini First Call per le versioni coupé a due porte della Charger Daytona R/T e della Charger Daytona Scat Pack, con esclusivi pacchetti First Call che includono un’esperienza di guida ad alte prestazioni di due giorni presso la Radford Racing School, un kit di benvenuto e un esclusivo servizio di concierge VIP per i clienti che prendono in consegna un ordine di Dodge Charger Daytona venduto effettuato entro il 31 ottobre 2024. I modelli Charger Daytona R/T a due porte e Charger Daytona Scat Pack inizieranno ad arrivare nelle concessionarie nel quarto trimestre.