Nuova Citroen C5 Aircross: sarà questo il suo design?

Durante il Salone dell’Automobile di Parigi 2024 (15-20 ottobre), Citroën ha presentato un concept che prefigura la nuova Citroen C5 Aircross, il cui lancio è previsto nell’estate del 2025. Questa anticipa a grandi linee quello che sarà l’aspetto di questo atteso modello che vedremo il prossimo anno. Sulla base della concept e delle informazioni fin qui trapelate il famoso sito francese L’Argus ha pubblicato nei giorni scorsi un render che immagina così l’aspetto di questo futuro modello della casa francese che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis.

Ecco come potrebbe apparire il design della nuova Citroen C5 Aircross

La Citroen C5 Aircross nella versione attuale è stata lanciata alla fine del 2018 in Europa. Il SUV di segmento C si appresta dunque ad avere una seconda generazione radicalmente diversa dalla prima con un design più dinamico, oltre a una nuova piattaforma e motori. Una svolta nella vita del modello che, secondo le ultime informazioni, entrerà in produzione il prossimo aprile prima di essere lanciato nel giugno 2025.

La nuova Citroen C5 Aircross adotterà un aspetto più slanciato rispetto al modello attuale. Con lo sbalzo posteriore allungato, dovrebbe complessivamente assumere le dimensioni del concept presentato dal Marchio al Salone di Parigi 2024, ovvero 4,65 m di lunghezza, (+ 15 cm), e 1,66 m di altezza (- 3 cm). Essa inoltre erediterà il nuovo volto dei modelli del produttore: C3, C3 Aircross, C4 e C4 X restyling.

La firma luminosa della nuova Citroen C5 Aircross sarà composta da due sottili barre completate da un’ottica quadrata dalla fisionomia paragonabile a quella di un faro a lunga gittata. La sua griglia, anch’essa raffinata, accoglierà non sorprendendo il nuovo logo del marchio posizionato verticalmente. Lo scudo molto avvolgente, garanzia di robustezza, sarà in gran parte forato nella parte inferiore e dotato di lama contraente colorata. La sua linea di cintura rialzata e le spalle più pronunciate le conferiranno una posizione sulla strada più pronunciata rispetto al suo predecessore.

Procedendo verso la parte posteriore della nuova Citroen C5 Aircross, il tetto della cabina si curverà dolcemente verso una coda verticale che ospita un portellone dal design elegante, arricchito da due sottili fasce luminose orizzontali. A queste si affiancheranno due luci a forma di pinna che sporgono leggermente dal veicolo. Secondo le immagini degli interni accidentalmente svelate durante un documentario su RMC Découverte il 15 ottobre 2024, anche l’abitacolo del SUV sarà profondamente rivisitato. La plancia sarà lineare e orizzontale, con un design minimalista. La consolle centrale, sospesa, si troverà sopra uno spazio portaoggetti inferiore.

La nuova Citroen C5 Aircross, basata sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, offrirà versioni ibride, elettriche e termiche per mercati extraeuropei. Il modello base includerà un motore 1.2 microibrido da 136 CV con cambio automatico a sei rapporti. Saranno disponibili anche un ibrido plug-in da 195 CV con autonomia elettrica di 80 km e una versione elettrica da 210 CV con batteria da 73 kWh, oltre a una variante con autonomia di 680 km.