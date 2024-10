Nuova Citroën C3 Aircross: comfort, design ed elettrificazione

Il Double Chevron segna un prima e un dopo nella categoria dei SUV con il lancio della Nuova Citroën C3 Aircross, che completa il rinnovamento dell’offerta del Marchio nel segmento B. Questa nuova generazione di C3 Aircross offre un’auto che risponde alla corrente esigenze in termini di efficienza e pluralità di energie, rapporto qualità-prezzo e facilità d’uso. Tutto questo, inoltre, godendo del comfort, dell’ottimizzazione dello spazio interno e del design unico e radicale che caratterizza Citroën sin dalla sua nascita. Si è tenuto conto anche della personalizzazione, con una gamma di 6 colori di carrozzeria, 2 colori di tetto e il dettaglio delle Color Clip.

Con la Nuova Citroën C3 Aircross, il nuovo linguaggio di design Double Chevron arriva nel segmento dei SUV

La Nuova Citroën C3 Aircross rientra a pieno titolo nel rinnovato posizionamento della Marca, che approfondisce i valori che plasmano il DNA del Double Chevron dal 1919. La sua filosofia popolare, semplice, sostenibile, confortevole e audace è un aggiornamento dei principi delineati da André Citroën quando decise di creare la propria casa automobilistica. Questa nuova identità assume un linguaggio progettuale che cerca di trasformare lo straordinario in qualcosa di comune, con soluzioni inaspettate, semplici e forti contrasti. Una tendenza che trasferisce gli aspetti futuristici e sorprendenti delle concept car in veicoli tangibili e reali, pensati per le sfide della vita quotidiana.

Con un comfort di riferimento, una connettività all’avanguardia e tecnologie di assistenza alla guida utili e intuitive, la Nuova Citroën C3 Aircross si distingue per la sua spaziosità e il massimo sfruttamento dell’abitacolo. Lungo 4,39 metri (23 cm in più rispetto alla generazione precedente del modello), largo 1,79 metri e alto 1,66 metri, è l’unico SUV del segmento B in grado di offrire un comfort di prima classe fino a sette passeggeri oltre ad una baule espandibile, grazie alla sua modularità, fino ad una capacità di 1600 litri.

Costruita sulla nuova piattaforma Smart Car, la Nuova Citroën C3 Aircross propone una gamma multienergia, con l’alternativa 1.2 Turbo benzina da 100 CV come entry level, un motore ibrido da 136 CV che riduce consumi ed emissioni del 15% e consente la guida in modalità “zero emissioni” sulla metà degli spostamenti urbani e in versione 100% elettrica con batteria LFP da 44 kWh con 300 km di autonomia WLTP. Presto una nuova proposta elettrica supererà i 400 km di autonomia.

In termini di comfort, la Nuova Citroën C3 Aircross unisce la filosofia C-Zen Lounge, un rivoluzionario standard di interior design, caratterizzato dallo spazio e da un alto livello di equipaggiamento. La cabina è accogliente e familiare. Ispirata ad un salotto, si distingue per l’utilizzo ottimale dello spazio e per il trattamento raffinato e semplice delle superfici. La nuova generazione di sedili Advanced Comfort incorpora un ulteriore strato di schiuma per ottenere una sensazione calda e morbida indipendentemente dai chilometri da percorrere.

Le sospensioni Citroën Advanced Comfort, di serie su tutta la gamma, utilizzano l’esclusiva tecnologia di ammortizzatori idraulici progressivi della Marca per offrire in ogni circostanza la sensazione di viaggiare su un tappeto magico. In ciascun ammortizzatore due fermi idraulici, uno di compressione e uno di decompressione, collaborano con il resto del collegamento al suolo per attutire gli urti offrendo un comfort incomparabile.