Citroën C5 Aircross: trapelate alcune immagini degli interni del Concept

Al Mondial de l’Auto 2024 di Parigi Citroën ha presentato la Citroën C5 Aircross Concept, ovvero un nuovo SUV attualmente sotto forma di concept che aprirà la strada al prossimo modello di serie del costruttore francese che sostituirà l’attuale generazione di C5 Aircross previsto per la metà del prossimo anno. Sebbene però a Parigi sia stato esposto un modello statico, nulla si è saputo sugli interni semplicemente perché Citroën ha deciso di non mostrarli in questa fase.

Ora però l’emittente televisiva francese RMC Découverte ha proposto alcune immagini di un abitacolo di un veicolo a marchio Citroën, che sembrano proprio provenire da quelli della Citroën C5 Aircross Concept. Una rivelazione di certo inaspettata, sfuggita durante la trasmissione e probabilmente in maniera inattesa.

Va detto infatti che la Citroën C5 Aircross Concept presentata a Parigi sarà vicina al 90% alla sua definitiva variante di serie, attesa per l’estate del 2025. D’altronde il Concept presenta già alcuni stilemi tipici del nuovo corso stilistico di casa Citroën, a cominciare dalla nuova firma luminosa del frontale. Il servizio televisivo di RMC Découverte ha mostrato involontariamente, ieri, le immagini di quelli che sembrano, a rigor di logica, proprio gli interni del concept visto a Parigi.

Le immagini dei possibili interni della Citroën C5 Aircross Concept sono emerse all’interno di una trasmissione televisiva dedicata al costruttore francese

Il canale francese RMC Découverte sta trasmettendo tutta una serie di documentari che mettono al centro la storia e le novità del Costruttore del Double Chevron, in un programma dedicato intitolato Inside Citroën. Nel servizio intitolato “Le sfide XXL di un costruttore leggendario”, andato in onda ieri, sono emerse le immagini dell’abitacolo che vi mostriamo qui e che probabilmente Citroën non avrebbe svelare in questa fase.

Durante un passaggio televisivo dedicato al design dei futuri modelli del costruttore francese, proveniente dall’ufficio destinato al design delle prossime Citroën, le immagini si sono soffermate su un dipendente al lavoro su un simulatore dotato anche di sistemi di realtà virtuale. Le immagini potrebbero riferirsi a quelle relative l’abitacolo della Citroën C5 Aircross Concept; emerge una postazione di guida mai vista finora e un interno in generale piuttosto essenziale che si basa su pochi elementi, come il volante, un piccolo cruscotto digitale e una console centrale con ampio schermo verticale. Se questi sono realmente gli interni della Citroën C5 Aircross Concept, non dovrebbero discostarsi più di tanto da quelli che vedremo sulla C5 Aircross di serie in base al principio definito già per gli esterni.

Si può dire che si tratta degli interni del Concept

Alcuni elementi ci permettono di affermare che si tratta dell’abitacolo che vedremo prossimamente all’interno della Citroën C5 Aircross Concept. I filmati vedono infatti alcuni designer che esprimevano opinioni sullo stile del prossimo SUV di Segmento C del costruttore francese, inoltre il colore della carrozzeria che si intravede sul cofano e a bordo è quello della C5 Aircross Concept; pure gli specchietti del Concept mostrato a Parigi sono gli stessi visibili in queste immagini. Gli schermi adottati corrispondono al posizionamento di fascia alta della prossima Citroën C5 Aircross.

Emerge quindi un abitacolo inedito per questo nuovo modello a marchio Citroën, dotato di uno stile raffinato, di una strumentazione digitale posta alle spalle del volante a due razze e da una console centrale flottante a sviluppo verticale. Un passo in avanti notevole, anche in termini di rivestimento tecnico adottato, rispetto all’attuale generazione della C5 Aircross.

Immagini apparse su RMC Découverte, via L’Argus