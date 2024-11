DS Automobiles pronta per la sua decima stagione di Formula E

Dopo le terribili inondazioni che hanno colpito la regione di Valencia, la Formula E ha spostato i test ufficiali della stagione 11 previsti sul circuito Ricardo Tormo di Madrid. Tappa importante prima del round inaugurale che si svolgerà all’inizio di dicembre in Brasile, queste sessioni di guida cronometrate hanno permesso agli 11 team di valutare le prime prestazioni delle loro vetture ora dotate di trazione integrale.

DS Automobiles sta ora intraprendendo la sua decima stagione della serie completamente elettrica

Per quanto riguarda DS Automobiles e Penske Autosport, la DS E-Tense FE25 sviluppata da DS Performance in 2 anni ha dimostrato una grande efficienza. Jean-Eric Vergne, due volte campione della disciplina, e il talentuoso Maximilian Günther piazzano regolarmente le loro vetture nella top 10 delle 6 sessioni in programma dal 5 all’8 novembre sul circuito di Jarama.

Accanto ai test ufficiali, la Formula E ha organizzato quest’anno il primo test dedicato alle donne pilota. Atleti brillanti, impegnati in diverse serie motoristiche, hanno avuto l’opportunità di dimostrare tutto il loro talento al volante delle monoposto Gen3 Evo iscritte nella stagione 11.

Per DS Penske, ai sedili delle due DS E-Tense FE25 hanno preso posto la britannica Jessica Edgar, pilota della F1 Academy, e l’olandese Beitske Visser, figura dell’endurance e della W Series. Dopo una sessione di 3 ore, hanno ottenuto rispettivamente l’11° e il 6° tempo dei 18 piloti classificati.

Impegnata nella serie elettrica dal 2015 con un track record storico composto da due doppi titoli, 51 podi, 16 vittorie e 24 pole position, DS Automobiles ha lanciato la sua decima stagione di Formula E. Un record per un marchio premium in questo campionato. La prima gara della stagione 11 si svolgerà il 7 dicembre a San Paolo (Brasile).

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance ha dichiarato: “DS Automobiles ha iniziato la sua decima stagione di Formula E, è fantastico! È ancora più fantastico perché iniziamo questa stagione con una nuova macchina e una nuova coppia di piloti! Con JEV e Max al volante della DS E-Tense FE25 abbiamo fatto degli ottimi test qui in Spagna, ma sappiamo che le vere prestazioni saranno visibili solo a San Paolo. Una cosa è certa: quest’anno la concorrenza sarà ancora più serrata! Un’altra cosa è certa, faremo di tutto per essere tra i leader! »