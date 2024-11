ASI in Pista 2024: auto storiche stradali e da corsa in azione a Varano de’ Melegari

Ormai solo poche ore mancano all’appello. Poi il tuffo nella magia di “ASI in Pista 2024“, che andrà in scena domani, sabato 9 novembre, sul circuito di Varano de’ Melegari. Diverse auto italiane di pregio entreranno in azione. Fra queste, un posto di primo piano spetta alla Lancia Beta Montecarlo Turbo Gruppo 5 del 1979, portata dal Museo Dallara, per misurarsi con le planimetrie dell’autodromo in provincia di Parma.

Questa “belva” entrò in azione nel Campionato Mondiale Marche dal 1979 al 1981. Alla sua progettazione contribuì Giampaolo Dallara che, ad “ASI in Pista 2024”, riceverà la “Targa Oro” per il prezioso esemplare, a cura di Alberto Scuro, presidente dell’Automotoclub Storico Italiano. Nella circostanza si potranno vedere all’opera alcune Dallara Stradale per dei giri tirati con i collaudatori del marchio al volante. Il divertimento è assicurato.

Lo speciale track day dell’ASI, riservato alle auto storiche sportive e da competizione, regalerà una grande esposizione di vetture da corsa costruite prima del 1994 e di modelli stradali sportivi di adeguato valore collezionistico, nati prima del 2004. Il pubblico potrà vivere emozioni speciali, in una tela ben assortita di formula, sport prototipi, auto da turismo e rally, GT e supercar.

2 Abarth 2000 Sport (foto Rosario Scelsi)

Nel 2024 l’evento “ASI in Pista” festeggia il suo quarto compleanno. La base è collaudata, le attese sono alte. Gli appassionati e i protagonisti si aspettano di vivere una miscela di bellezza, storia, energia dinamica e sonorità meccaniche di portata inebriante. Il tutto grazie ai turni di giri fra i cordoli del tracciato parmense, che sapranno toccare le giuste corde sensoriali. Prevista anche una sessione speciale di omologazione per l’ottenimento dei Certificati di Rilevanza Storica e dei Certificati di Identità ASI.

Da segnalare la presenza, fra gli altri, dell’ex pilota italiano Fulvio Bacchelli, il cui nome si lega soprattutto alle Fiat 131 e 124 Abarth Rally, con cui si mise in buona luce in ambito agonistico. Nella sua carriera sportiva spicca il successo mondiale al Rally di Nuova Zelanda del 1977, guadagnato col primo dei due modelli. Con tale impresa è rientrato nel novero dei pochi italiani che hanno conquistato un traguardo così prestigioso. Tornando agli aspetti logistici di “ASI in Pista 2024”, l’evento prevede turni sul circuito di Varano de’ Melegari dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.