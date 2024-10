Ferrari F80: il configuratore mostra livree audaci per la nuova supercar

Ferrari ha lanciato una nuova hypercar di punta chiamata Ferrari F80, pensata per sostituire la LaFerrari. La produzione sarà limitata a soli 799 esemplari, ciascuno con un prezzo base di 3,6 milioni di euro. Anche se la maggior parte di queste vetture avrà probabilmente colori sobri, il configuratore online offre un’ampia gamma di opzioni audaci per i clienti che desiderano personalizzare la propria auto in modo unico.

La Ferrari F80 offre una vasta scelta di colori, suddivisi in categorie come Standard, Historical, Classic, Special e Matt. Alcune finiture sono decisamente più eleganti, mentre altre risultano piuttosto insolite, come il particolare Verde Masoni Opaco o il Green Jewel. Tra le opzioni più sorprendenti ci sono anche il Blu Corsa e il Rame Mica, una profonda sfumatura di rosso perlato che si distingue per il suo aspetto straordinario.

La casa automobilistica del cavallino rampante propone anche diverse livree per la Ferrari F80, molte delle quali caratterizzate da strisce da corsa bicolore che percorrono l’intera lunghezza dell’hypercar. Una delle combinazioni più particolari include una striscia Giallo Modena abbinata al Rosso Dino, creando un effetto piuttosto insolito. Tuttavia, nessuna delle livree sembra realmente valorizzare l’estetica della vettura, anzi, in alcuni casi, rischiano di comprometterne l’eleganza complessiva.

I clienti di Ferrari F80 possono anche scegliere di applicare il proprio numero di scelta alle portiere e/o al cofano. Proprio come la 12Cilindri, tutti i modelli F80 hanno una striscia nera lucida che collega i fari, ma vorremmo vedere l’opzione di averla in tinta con la carrozzeria.

La Ferrari F80 offre cinque diverse configurazioni per gli interni, caratterizzate principalmente dall’uso di Alcantara e superfici in fibra di carbonio a vista. Essendo una vettura “1+1”, solo il colore del sedile del conducente può essere personalizzato, mentre il sedile del passeggero rimane sempre rivestito in semplice Alcantara nera. Tuttavia, per chi è disposto a investire di più, è probabile che siano disponibili opzioni di personalizzazione extra, non visibili nel configuratore standard.