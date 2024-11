Citroën: ad ottobre 2024 le sue auto elettriche guadagnano volumi commerciali

Le auto elettriche di Citroën crescono nella scala commerciale, sul mercato italiano, ad ottobre. Con riferimento ai modelli 100% alla spina, il marchio del “double chevron” raddoppia i volumi rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando la quota di penetrazione nel comparto BEV (Battery Electric Vehicles) era dell’1.99%. Nel 2024, la cifra è passata al 3.93%.

Di particolare rilievo la performance di Citroën AMI, la cui market share nel segmento dei quadricicli elettrici è stata, sempre ad ottobre, del 46.36%. Spostando l’obiettivo sui primi dieci mesi dell’anno, la quota del modello è stata del 40,6%. Una leadership incontrastata, quindi, fra i piccoli veicoli alla spina. Estendendo l’analisi a tutte le motorizzazioni, AMI conserva il primato, nello specifico segmento, con un indice di penetrazione del 28.1%.

Copre il 20% del portafoglio ordini della Nuova Citroën C3 la versione alla spina ë-C3. Questa declinazione “green” della vettura francese è il riflesso dell’impegno del “double chevron” verso una mobilità elettrica più accessibile, con prestazioni e autonomia in linea coi bisogni dello specifico target commerciale.

Orientando le luci al quadro generale, sempre con riferimento al mercato italiano, vanno sottolineate le performance significative messe a segno dalla Citroën C4 nel mese di ottobre, con cifre che confermano una crescita costante. L’incremento dei volumi è stato, in questo caso, dell’1.68% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una quota di mercato ormai prossima al 6% nel segmento di appartenenza.

Si può, quindi, parlare di un mese di ottobre positivo per la casa automobilistica francese, nell’ambito delle elettriche e dei mezzi per la micromobilità, grazie a prezzi di listino competitivi rispetto alla concorrenza, anche in relazione ai contenuti offerti. Nelle cifre prima esposte si legge la capacità del marchio di intercettare le dinamiche della domanda, con prodotti innovativi, accattivanti e al passo coi tempi. Il tutto con quel pizzico di irriverenza verso gli schemi, tipico di Citroën.