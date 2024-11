La nuova Citroën AMI fa il suo debutto in Italia all’EICMA

Citroën continua a essere un attore chiave nella mobilità urbana, partecipando per il quarto anno all’EICMA, l’importante fiera dedicata alle due ruote a motore che si svolgerà a Milano dal 7 al 10 novembre. All’interno dell’area Urban Mobility, il pubblico potrà ammirare la nuova Citroën AMI, leader nei quadricicli in Italia, e scoprire la sua nuova versione, che debutterà ufficialmente nel mercato italiano dopo l’anteprima al Salone di Parigi. Questa nuova interpretazione mantiene le dimensioni originali ma presenta un design rinnovato, con un frontale e un posteriore modernizzati. I fari a forma di ciglia e le linee audaci rendono il modello più giovanile, mentre gli elementi ispirati ai mattoncini Lego enfatizzano la sua robustezza e il legame con la storica 2CV.

Citroën AMI festeggia il suo quarto compleanno, avendo debuttato nel 2020 e attirato l’attenzione di oltre 65.000 clienti. Questo quadriciclo elettrico ha rivoluzionato la mobilità urbana e suburbana, offrendo una soluzione accessibile e innovativa. Caratterizzato da un design simmetrico, l’AMI è economico, non richiede patente, è sicuro e maneggevole, raggiungendo una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di 75 km. Nel 2023, ha conquistato il 40,6% del mercato italiano dei quadricicli elettrici e risulta il più venduto in Europa, rappresentando una scelta sostenibile per chi cerca un veicolo compatto e pratico.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di partecipare all’EICMA con la nostra Citroën Ami, che rappresenta un’innovativa e originale soluzione di mobilità in cui crediamo fermamente e che sta riscuotendo un interesse crescente da parte di una clientela sempre più ampia e diversificata. La Citroën Ami può essere guidata da chi ha almeno 14 anni, a condizione di aver ottenuto il certificato di idoneità alla patente AM (il patentino per motori sotto i 50 cm³). Le sue dimensioni ultracompatte assicurano grande agilità negli spostamenti e nei parcheggi”.

“L’abitacolo è progettato per ospitare comodamente due persone affiancate. Con un’autonomia di 75 km, è perfetta per gli spostamenti urbani e periurbani. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh si ricarica completamente in sole 3 ore utilizzando una normale presa da 220V. Si tratta, quindi, di un prodotto che incarna perfettamente i valori storici di Citroën: sostenibilità ambientale, semplicità, comfort e audacia, e riteniamo che la nostra partecipazione alla kermesse milanese con AMI rappresenti tutti questi aspetti in modo esemplare. Siamo altresì felici di celebrare in questa prestigiosa occasione sia il successo di Citroën Ami sia l’arrivo della nuova Ami, al suo debutto in Italia.”