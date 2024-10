Quattro Citroën Ami protagoniste di “La Croisière Verte”: un viaggio di 14.000 km attraverso l’Africa

Stellantis Middle East & Africa (MEA) sostiene “La Croisière Verte”, un notevole viaggio di 14.000 chilometri attraverso l’Africa a bordo di quattro Citroën AMI completamente elettriche, organizzato dall’imprenditore ed ex pilota di rally Éric Vigouroux. Questo evento celebra i 100 anni dalla leggendaria “Croisière Noire” di André Citroën, catturando lo stesso spirito avventuroso, ora orientato verso una mobilità sostenibile.

Avventuroso viaggio da 14.000 km in Africa per quattro Citroën AMI

Per onorare questo centenario, Éric Vigouroux ha accettato la sfida di ripercorrere questa rotta iconica con veicoli elettrici alimentati interamente da energia rinnovabile . Lanciata con un saluto simbolico al Mondial de l’Auto di Parigi (salone dell’automobile di Parigi) dal signor Henri-Jacques Citroën, nipote di André Citroën, “La Croisière Verte” è un invito alla consapevolezza ambientale e ai viaggi ecologici in Africa. Stellantis MEA con il suo marchio Citroën MEA si unisce a questa missione come partner impegnato attraverso il suo marchio Citroën Ami, evidenziando una visione condivisa per promuovere la mobilità sostenibile nel continente africano.

Il viaggio è ufficialmente partito da Ouarzazate in Marocco, paese in cui la Citroën AMI viene prodotta e distribuita, sottolineando le radici del veicolo nella regione. Questo percorso impegnativo metterà in risalto il design compatto ed efficiente dal punto di vista energetico dell’AMI, che può attraversare con successo terreni diversi. I veicoli, dotati di kit solari di bordo dagli organizzatori, sono completamente autosufficienti nella generazione della loro energia, un’impresa impressionante che dimostra il potenziale della micro-mobilità anche nelle condizioni più impegnative.

Come parte della visione Dare Forward 2030 di Stellantis, Stellantis MEA si impegna a rendere la mobilità pulita e accessibile una realtà in Medio Oriente e Africa, una regione con dinamiche di mercato uniche e una domanda crescente di opzioni di trasporto accessibili. Con una popolazione di 2 miliardi e circa 4 milioni di vendite di auto nuove all’anno, la regione MEA rappresenta una vasta opportunità per la micro-elettromobilità. Stellantis immagina questo segmento come un ponte tra i veicoli a due ruote e i veicoli usati tradizionali, offrendo una nuova soluzione per la mobilità urbana e regionale.

“In Stellantis, il nostro obiettivo è guidare la trasformazione della micro-elettromobilità in Medio Oriente e Africa sfruttando la nostra profonda conoscenza del mercato, le nostre solide reti di distribuzione e il nostro avanzato ecosistema industriale”, ha affermato Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis MEA. “Il nostro stabilimento di Kenitra in Marocco svolge un ruolo centrale in questa missione, producendo una gamma di veicoli elettrici per la micro-mobilità esclusivamente per la regione. A partire dalla Citroën AMI, la produzione si è poi ampliata fino a includere Opel Rocks-e e Fiat Topolino, modelli specificamente realizzati per la mobilità urbana che mostrano l’impegno di Stellantis per un trasporto accessibile e sostenibile. Con una capacità produttiva annuale di 70.000 unità, il nostro stabilimento di Kenitra consolida il nostro vantaggio competitivo nell’industrializzazione regionale, nelle reti di fornitori locali e nelle competenze ingegneristiche”.

La Citroën AMI illustra questa rivoluzione della micro-mobilità, con oltre 65.000 unità vendute dal suo lancio in 17 paesi, tra cui Europa, Medio Oriente, Africa e Sud America. Riconosciuta a livello mondiale, tra cui la vittoria del ‘Grand Prix du Design Automobile 2024’, il successo della Citroën AMI è evidente anche in Marocco, che vanta la flotta Citroën AMI più grande al mondo. In collaborazione con ‘Poste Maroc’, 225 Citroën AMI sono utilizzate attivamente per supportare i servizi postali a Casablanca e Rabat, riflettendo la durevolezza del veicolo, il basso impatto ambientale e l’efficienza operativa. Questa ampia adozione mostra l’adattabilità della Citroën AMI sia per i pendolari urbani che per attività più avventurose come “La Croisiére Verte”.

Stellantis MEA rimane salda nel promuovere il panorama dei veicoli elettrici, assicurando che la micromobilità sostenibile diventi una realtà in Medio Oriente e Africa. Mentre “La Croisiére Verte” intraprende il suo viaggio storico, simboleggia la prossima frontiera della mobilità, mostrando come veicoli elettrici compatti ed efficienti possano trasformare i trasporti in alcune delle regioni più dinamiche del mondo. Stellantis MEA si impegna a guidare questa trasformazione, concentrandosi sull’empowerment delle comunità con soluzioni di mobilità innovative e lungimiranti per un futuro sostenibile.