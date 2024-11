Abarth dice no ad una sua versione di Fiat 500 ibrida e ni ad una Fiat Grande Panda

Abarth, marchio rinomato per le sue auto ad alte performance, proseguirà nella sua tradizione di creare versioni più sportive dei modelli Fiat. Con 75 anni di esperienza nell’affinare veicoli Fiat, soprattutto per l’uso su strada e nelle competizioni, il marchio non si concentrerà sulla creazione di una versione ad alte prestazioni della nuova Fiat 500 mild-hybrid. L’ultima novità dello scorpione è l’Abarth 600e, una versione radicalmente modificata e decisamente più potente della Fiat 600e.

Abarth non realizzerà la sua versione di Fiat 500 ibrida

Auto Express ha parlato con il capo europeo di Abarth, Gaetano Thorel, al lancio della sua nuova 600e. E quando gli è stato chiesto della possibilità di un modello su misura o di seguire un percorso simile ad Alpine, ha risposto rapidamente: “No, perché Abarth non è mai stato un marchio su misura”. “Karl Abarth non ha mai realizzato un’auto da zero. Ha sempre preso un’auto diversa e l’ha trasformata in una sua creatura. Quando guardi la storia di questo brand, è sempre stato così. Quindi il nostro lavoro è prendere un veicolo donatore e trasformarlo in un’auto diversa”.

Quando gli è stato chiesto se allora ci sarà una versione dello scorpione di Fiat Grande Panda, Thorel non ha rifiutato l’idea, tuttavia ha detto che era semplicemente “troppo presto per dirlo. Voglio dire, non abbiamo ancora la macchina.” Ha aggiunto: “Quando sviluppi una vera Abarth, ci vogliono almeno un paio d’anni. Forse due o tre anni. Perché? Perché se non si vuole scendere a compromessi, bisogna riprogettare molte parti, tra cui il telaio, le sospensioni, le ruote, e tutto questo richiede tempo”.

Tuttavia, Thorel ha rivelato che Abarth non avrebbe fatto nulla con la nuova Fiat 500 Ibrida. “La nuova 500 ibrida che sarà costruita a Mirafiori l’anno prossimo, disporrà di motore micro ibrido, quindi niente di spettacolare. Dunque non punteremo su una nostra versione della 500 ibrida”, ha detto. “Non sarebbe fedele al DNA Abarth, quindi non potrei farlo. Tecnicamente, non è possibile”.