Fiat Grande Panda: si avvicina il debutto in Brasile, primo avvistamento

Fiat ha annunciato negli scorsi anni l’intenzione di sviluppare una nuova linea di veicoli per sostituire la vecchia Panda in Europa, che potrebbe anche ispirare il successore di Fiat Argo in Brasile. Il primo modello di questa nuova famiglia di auto è stato svelato lo scorso 11 luglio e si tratta di Fiat Grande Panda. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore in Brasile è avvenuto il primo avvistamento del prototipo camuffato. Questo è il segnale che il suo debutto in quell’importante mercato si avvicina sempre di più.

Primo avvistamento in Brasile per il prototipo di Fiat Grande Panda

Due prototipi sono stati avvistati all’aeroporto internazionale di Viracopos, a Campinas (SP), grazie alle foto di Marcos Paiva Pontes, condivise dal giornalista João Anacleto su Instagram. Un veicolo è nero, mentre l’altro presenta una livrea mimetica. Fiat Grande Panda non arriverà in Brasile nella stessa versione del modello europeo, piuttosto, servirà come base per la nuova generazione di Argo. Le due auto saranno comunque molto simili tra loro. Presentata nel 2017 e basata sulla piattaforma MP1, l’attuale Argo è in circolazione da diversi anni senza sostanziali aggiornamenti, poiché Fiat ha spostato il proprio interesse verso i SUV Pulse e Fastback.

Poco dopo il lancio della nuova Fiat Grande Panda in Europa, Fiat ha presentato i progetti che daranno vita alla nuova generazione di Fastback e Pulse, denominati Panda Fastback e Giga Panda. La prossima Fastback dovrebbe utilizzare la piattaforma CMP, già impiegata nei modelli Peugeot attuali, ma con un affinamento tecnico maggiore. In Brasile, la nuova vettura sarà realizzata grazie a un investimento di 14 miliardi di R$ da parte di Stellantis nello stabilimento di Betim, in Minas Gerais.