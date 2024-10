Nuova Fiat 500 Ibrida: ecco quale sarà il suo prezzo

Nuova Fiat 500 Ibrida, come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, arriverà prima del previsto per migliorare la situazione dello stabilimento Stellantis di Mirafiori che vive un periodo bruttissimo a causa del calo della domanda per la Fiat 500e e per le auto di Maserati. La nuova auto di Fiat che sarà basata sulla sua versione elettrica da cui differirà solo per piccoli dettagli dal punto di vista estetico, arriverà nello stabilimento di Mirafiori già a partire da novembre 2025. Lo ha annunciato il CEO Carlos Tavares, specificando che la produzione è stata anticipata di un anno per rilanciare rapidamente l’attività nello stabilimento torinese

Ecco quanto potrebbe costare la nuova Fiat 500 ibrida la cui produzione a Mirafiori partirà a novembre del 2025

Carlos Tavares ha dichiarato che la Fiat 500 Ibrida raggiungerà una produzione annuale di 80-100 mila unità. Questa è una notizia positiva per lo stabilimento di Mirafiori, considerando che nell’ultimo anno ha visto un calo dell’83% nella produzione e ha subito numerosi giorni di fermo e ricorso alla cassa integrazione. In tanti si domandano quello che sarà il prezzo di questa auto quando finalmente sarà lanciata sul mercato. In Italia si vocifera che per questa auto si possa partire da un prezzo intorno ai 18.000 euro.

La Fiat 500 Ibrida sarà equipaggiata con il motore a benzina da 1,0 litro con tecnologia mild hybrid, il FireFly, già presente sulla Panda e sulla vecchia Lancia Ypsilon. Questo propulsore erogherà una potenza di 70 cavalli, mentre il cambio sarà disponibile esclusivamente in versione manuale, una scelta mirata anche a mantenere bassi i costi di produzione.