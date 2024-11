Fiat ha svelato i primi Fastback e Pulse ibridi

Leader del mercato brasiliano da quasi quattro anni consecutivi, Fiat è abituata a guidare le grandi rivoluzioni del settore automobilistico nazionale, offrendo nel corso della sua storia modelli sostenibili e convenienti. È stato così con la 147, la prima automobile a etanolo prodotta in serie al mondo, con la Uno, il primo veicolo popolare in Brasile e con numerosi altri modelli di successo ed esempi di innovazione che il marchio ha presentato al consumatore brasiliano.

I primi modelli ibridi di Fiat rafforzano la tradizione di innovazione e il ruolo di leader del marchio in Brasile

Il successo non è stato diverso quando il marchio ha deciso di entrare nel segmento dei SUV: la Pulse, il primo modello lanciato nel Paese, ha superato le 150 mila unità prodotte, seguita dalla Fastback, lanciata un anno dopo, che ha già accumulato più di 100mila unità. unità prodotte nel Polo Stellantis Automotive di Betim.

Pertanto, i due SUV, punto di riferimento del mercato, sono stati scelti per far debuttare la tecnologia ibrida di Fiat. Il sistema garantisce un’esperienza di guida più sostenibile, combinando prestazioni ed efficienza, mantenendo l’instancabile ricerca del marchio di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo ai clienti.

Il nuovo motore T200 Hybrid ora equipaggia le versioni Audace e Impetus di Fastback e Pulse. La novità riflette l’impegno di Fiat per un’industria automobilistica più sostenibile attraverso la combinazione di etanolo ed elettrificazione, un’alternativa competitiva per la transizione verso una mobilità a basse emissioni di carbonio in linea con il potenziale della matrice energetica del Brasile.

“Essendo un marchio che è nel cuore dei brasiliani e che ha guidato il mercato nazionale negli ultimi anni, abbiamo l’obbligo di guidare anche questa nuova era di trasformazione. Il DNA delle innovazioni accessibili è presente in Fiat, che da sempre rivoluziona e democratizza le tecnologie in Brasile. I nostri SUV saranno quindi protagonisti di un’altra rivoluzione, questa volta intensificando i nostri sforzi per offrire una mobilità sempre più pulita”, sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.

Il lancio delle vetture ibride Fiat Fastback e Pulse concretizza gli sforzi di Stellantis nello sviluppo della tecnologia Bio-Hybrid, che ha dato origine alla piattaforma Fiat Hybrid, con l’obiettivo di offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile in Brasile e in Sud America il centro globale dell’azienda per lo sviluppo di questa tecnologia, portando avanti la sua eredità di innovazione.

Nei prossimi anni, più di 40 nuovi modelli e 8 propulsori, comprese opzioni ibride e 100% elettriche, saranno lanciati da Fiat e dagli altri marchi Stellantis con una parte di 32 miliardi di R$ di investimenti fino al 2030, i più grandi nella storia del l’industria automobilistica nella regione.

Nelle versioni ibride di Fiat Fastback e Pulse, il rinomato motore T200 Flex abbinato al cambio CVT a sette rapporti, il 1.0 turbo più potente del segmento da 130 CV e 20,4 kgfm di coppia, avrà maggiore efficienza energetica, garantendo prestazioni e il miglior rapporto costi-benefici. Nel ciclo urbano la Fastback ha avuto una riduzione dei consumi dell’11,5% a benzina (9,8% in etanolo), mentre nella Pulse la percentuale è del 10,7% sia a benzina che a etanolo.

Il sistema ibrido di Fiat è dotato di un motore elettrico multifunzionale che sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento. Questo sistema ibrido a doppia batteria è in grado di generare coppia aggiuntiva per il motore termico del veicolo ed energia elettrica per caricare le batterie al piombo da 68 Ah e agli ioni di litio da 11 Ah, entrambe da 12 V, che forniscono energia al motore elettrico. Il sistema genera una potenza fino a 3kW, garantendo migliori prestazioni della vettura e consumi ridotti.

Due batterie da 12 V, una al piombo (situata nel vano motore) e l’altra agli ioni di litio (situata sotto il sedile del conducente).

Sistema DBSM (Dual-Battery Switch Module) utilizzato per collegare, separare o controllare le due batterie secondo la strategia della centralina elettronica, garantendo un funzionamento efficiente e un’adeguata ricarica.

Motore elettrico multifunzione da 12V, 3kW collegato meccanicamente al motore a combustione e alimentato da una batteria ausiliaria agli ioni di litio, che sostituisce l’alternatore e il motorino di avviamento.

Il sistema funziona attraverso quattro modalità operative:

e-Start&Stop: funzione Start-Stop durante le soste. Quando il veicolo si ferma completamente, il sistema spegne il motore a combustione, risparmiando carburante. In fase di decelerazione, il motore a combustione rimane acceso senza iniettare carburante, privilegiando la rigenerazione dell’energia.

e-Assist: assistenza dal motore elettrico al motore a combustione. Durante le accelerazioni e le ripartenze, le batterie al litio e al piombo forniscono energia al motore elettrico, che genera coppia aggiuntiva per il motore a combustione, riducendo il consumo di carburante del veicolo.

Alternatore intelligente: due modalità di funzionamento che dipendono dallo stato delle batterie. In modalità alternatore, le batterie al piombo e/o agli ioni di litio sono in basso stato di carica e l’alternatore intelligente consente di caricare le batterie. In modalità neutra, le batterie al piombo e/o agli ioni di litio vengono caricate e l’alternatore intelligente consente alle batterie di mantenere la carica elettrica del veicolo.

e-Regen: rigenerazione dell’energia durante le decelerazioni. La funzione di rigenerazione converte l’energia meccanica in energia elettrica, che viene immagazzinata nelle due batterie: al piombo e agli ioni di litio. Il sistema è in grado di rigenerare fino al 25% dell’energia che verrebbe sprecata in un propulsore convenzionale.

Queste modalità di funzionamento formano un ciclo sequenziale che verrà rappresentato in modo giocoso attraverso il nuovo pannello digitale, che misura 7 pollici nella versione Impetus e 3,5 pollici nell’Audace, con immagini rappresentative di ciascuna fase in modo che il conducente possa gestire l’efficienza del veicolo.