Fiat Fastback e Pulse: il motore 1.0 turbo rimarrà solo nella versione entry level

I concessionari Fiat in Brasile hanno confermato che le versioni di punta Audace e Impetus dei modelli Fiat Fastback e Pulse non saranno più equipaggiate esclusivamente con motori a combustione, in seguito al lancio della tecnologia Bio-Hybrid previsto per la prima settimana di novembre.

In Brasile i concessionari assicurano che Fiat Fastback e Pulse avranno il motore 1.0 turbo solo nelle versioni entry level

Durante la formazione dei venditori dei concessionari per la vendita dei SUV con motori ibridi leggeri, il marchio aveva già avvisato che solo le versioni base di Fiat Fastback e Pulse manterranno il motore 1.0 turbo flex. Fiat rappresenterà quindi una delle prime case automobilistiche con produzione brasilaina a eliminare completamente i motori a combustione. Tuttavia, questo processo richiederà ancora diversi anni, anche considerando i futuri standard di efficienza energetica e le emissioni previste.

Gli stessi concessionari scommettono che, se non esattamente allo stesso prezzo della gamma attuale, i SUV ibridi arriveranno nei negozi a prezzi solo leggermente più alti. Soprattutto perché, sostengono, la casa torinese aveva gradualmente aumentato “preventivamente” i prezzi dei due modelli negli ultimi mesi. Fiat sarà il primo dei cinque marchi Stellantis venduti in Brasile a offrire il sistema Bio-Hybrid, un micro-ibrido con batteria agli ioni di litio da 12 Volt che funziona in parallelo al sistema elettrico convenzionale.

L’offerta di versioni micro-ibride di Fiat Fastback e Pulse è solo una parte del Progetto Bio-Hybrid presentato a metà dello scorso anno e che comprende altre due opzioni ibride flex e una completamente a batteria, che dovrebbero essere disponibili entro la fine di questo decennio, quando rappresenteranno circa il 60% della produzione brasiliana di Stellantis.