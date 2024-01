Fiat Pulse supera le 100 mila unità vendute in Brasile

Nell’ottobre 2021, la Fiat Pulse è arrivata sul mercato brasiliano con l’obiettivo di espandere ulteriormente la quota di mercato di Fiat, completando la gamma di prodotti del marchio e inserendolo anche nel segmento in più rapida crescita del Paese (i SUV). Questo veicolo ha compiuto magistralmente la sua missione e ha appena raggiunto e superato la soglia delle 100 mila unità vendute in Brasile. Inoltre, viene esportato anche in 12 paesi dell’America Latina.

Fiat Pulse: il SUV sviluppato e prodotto a Betim ha contribuito alla crescita di Fiat nel settore dei SUV

Con il suo design moderno, prestazioni efficienti e tecnologia, Fiat Pulse ha rapidamente conquistato i consumatori ed è uno dei B-SUV più venduti nella sua categoria. Inoltre, insieme alla Fiat Fastback, lo scorso anno è stata responsabile dell’incremento delle vendite Fiat nella categoria. Nel 2023, il marchio ha conquistato il terzo posto nel mercato dei SUV, con una quota del segmento dell’11 per cento e oltre 86 mila unità vendute, che corrisponde a una crescita del 43 per cento rispetto all’anno precedente.

Primo SUV sviluppato e prodotto presso il Betim Automotive Hub (MG), Fiat Pulse porta l’innovazione nel suo DNA. Sul modello ha debuttato anche il motore turbo 200 Flex, il più potente e con le migliori prestazioni, consumi e coppia del Paese, che si è aggiudicato il premio Motore dell’anno under 2.0 della rivista Autoesporte, il più antico e tradizionale premio dell’automotive brasiliano.

Fiat Pulse

Questo modello dal suo lancio, ha continuato ad evolversi. Nella gamma 2023, insieme a Toro, ha debuttato il nuovo Sound Design del marchio, una nuova esperienza sonora per l’utente che offre ancora più piacere di guida. Nella gamma 2024, ha ottenuto una nuova serie speciale S-Design, che aggiunge ancora più raffinatezza alla sua gamma. Con S-Design le novità del SUV si notano subito. Questo perché il modello ha ricevuto una finitura scurita sui dettagli, come il logo Fiat, la piastra paramotore, i cerchi da 16″ e gli interni. Il pacchetto offre anche elementi che normalmente si trovano solo nelle versioni top di gamma, come un centro multimediale da 10,1” con navigazione GPS integrata, caricabatterie wireless, keyless Entry’nGo, sensore di parcheggio posteriore e telecamera per la retromarcia.