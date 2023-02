Peugeot 2008 2024: un progetto digitale ci mostra il suo probabile design

Peugeot sta programmando di apportare modifiche significative al Peugeot 2008 con l’arrivo del nuovo restyling a metà ciclo. Si dice che la casa del Leone presenterà la versione 2024 entro la fine dell’anno. Questi cambiamenti comprenderanno sia l’aspetto esteriore che sotto il cofano.

Basandosi sulle foto spia recentemente trapelate in rete, il sito web russo Kolesa ha creato una simulazione digitale che mostra il nuovo look del Peugeot 2008 2024. In particolare, le due immagini ci mostrano l’allestimento GT, ossia quello top di gamma.

Peugeot 2008 2024, il render della tre quarti posteriore

Peugeot 2008 2024: Kolesa ci mostra come potrebbe essere il nuovo restyling

Il nuovo 2008 presenterà modifiche significative rispetto alla versione attuale, soprattutto nella parte anteriore. La griglia sarà condivisa con le nuove 308 e 408, con il logo di Peugeot collocato al centro.

Il paraurti sarà rivisitato con finte prese d’aria ai lati. Anche i fari subiranno piccole modifiche. Sulla parte posteriore, il 2008 2024 avrà fanali leggermente rinnovati con una nuova grafica interna, un paraurti modificato e il logo del marchio di Stellantis.

Peugeot ha confermato che il prossimo restyling sarà dotato di nuovi motori con tecnologia mild hybrid. In particolare, i propulsori PureTech a benzina da 100 e 130 CV saranno elettrificati e accoppiati a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce.

Quest’ultimo includerà un piccolo powertrain elettrico da 28 CV per aumentare la coppia ai regimi più bassi e ridurre i consumi di carburante. Anche il Peugeot e-2008 2024 subirà miglioramenti, con un nuovo motore da 156 CV e una batteria più grande per un’autonomia fino a 400 km con una singola carica.

Ricordiamo che il Peugeot 2008 è in produzione ormai dal 2013. Dispone di una vasta gamma di motori a benzina e diesel, così come di una versione completamente elettrica. Offre uno spazio abitativo confortevole e un design accattivante, con molte tecnologie di assistenza alla guida disponibili.

La sicurezza è una priorità, con una serie di sistemi di sicurezza attiva e passiva inclusi di serie. Nel complesso, il 2008 è un’ottima scelta per chi cerca un’auto pratica e versatile, con un design all’avanguardia e una buona qualità costruttiva.

L’ultima generazione è stata rinnovata nel 2019

È stato rinnovato nel 2019, con miglioramenti nello stile esterno, nell’abitabilità interna e nell’efficienza del motore. Il sistema di infotainment è stato aggiornato con un display touch più grande e la connettività per lo smartphone.

La guida è confortevole grazie alla posizione elevata e alle sospensioni ben bilanciate, che assorbono bene le asperità della strada. In aggiunta, la sicurezza è stata ulteriormente migliorata con l’introduzione di tecnologie avanzate come la frenata automatica d’emergenza e l’avviso di cambio di corsia involontario.

Un altro punto di forza del Peugeot 2008 è la sua versatilità. Il bagagliaio ha una capacità di carico ragionevole e può essere ampliato abbattendo i sedili posteriori. Infine, l’abitacolo è stato ben progettato con materiali di alta qualità e un layout intuitivo dei controlli.