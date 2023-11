Stellantis e sindacati raggiungono accordo a Vigo sulla base dell’assegnazione della STLA Small

Tra il 2024 e il 2027, le condizioni di lavoro dello stabilimento Stellantis di Vigo, la più grande impresa del sud della Galizia saranno regolate da un accordo tra il gruppo automobilistico e i sindacati, che ha ottenuto il 91 per cento dell’approvazione della rappresentanza sociale. L’accordo, sottoscritto da SIT-FSI, UGT e CC.OO., prevede l’introduzione della nuova piattaforma STLA Small a Balaídos, che si occuperà della produzione di veicoli leggeri urbani. Questa piattaforma è un “elemento fondamentale per la continuità dell’attività” del centro galiziano, secondo la stessa multinazionale, che conta di lanciarla tra il 2027 e il 2028.

Stellantis raggiunge accordo con i sindacati sul nuovo contratto di lavoro per il sito di Vigo sulla base dell’assegnazione della STLA Small

L’asse principale dell’accordo per lo stabilimento di Vigo che è quello che produce più auto in Europa, circa 2.300 al giorno in condizioni ottimali di lavoro, è il piano industriale. E la validità di questo accordo dipenderà dalla STLA Small. Se il gruppo guidato da Carlos Tavares non riuscirà a portare la piattaforma di Vigo, Stellantis e sindacati potrebbero riaprire le trattative. Allo stesso modo, la multinazionale attende di sapere se il Governo le darà il sostegno di PERTE Vec per sviluppare questa architettura per i veicoli elettrici. Per ora non si conosce il valore economico del progetto né la percentuale di aiuto che Stellantis ha chiesto al Ministero dell’Industria.

L’accordo firmato stabilisce che l’aggiornamento dei salari dei lavoratori di Vigo dipenderà dal CPI (che a ottobre 2023 era del 3,5 per cento) e da una parte variabile legata ai risultati di produzione e vendita del gruppo Stellantis. Il massimo è il 4 per cento, come hanno concordato nello stabilimento di Saragozza. Se il CPI supera questo 4 per cento, l’accordo prevede una clausola di salvaguardia per la quale si riceverà un indennizzo non consolidabile. Stellantis assicura 1.000 passaggi a contratto fisso , dopo aver trattato con i sindacati. L’azienda aveva proposto inizialmente 200 contratti, ma la parte sociale li aveva respinti. Si impegna anche a favorire 1.000 promozioni di lavoratori.