La nuova Opel Mokka celebra l’anteprima mondiale all’Auto Zurich 2024

Anteprima mondiale all’Auto Zurich 2024: Opel presenta per la prima volta la nuova Opel Mokka alla più grande e importante fiera automobilistica svizzera dal 6 al 10 novembre. Il popolare modello è ora ancora più fresco: completamente elettrico e con tecnologie di classi di veicoli superiori. Con questa vettura il nuovo e più giovane trio di SUV sul mercato è ora al completo. Il SUV top di gamma Opel Grandland, che implementa molti elementi del visionario studio Opel Experimental nella produzione in serie, e la Opel Frontera, adatta alle famiglie, festeggiano la loro première svizzera alla fiera di Zurigo.

Prima apparizione congiunta del nuovo Opel Mokka, della nuova Opel Frontera e del nuovo Opel Grandland

“Con il nuovo trio Opel, offriamo il modello SUV ideale per tutti i gusti: dal nuovo Mokka, compatto ed estremamente elegante, alla Frontera con il suo eccezionale rapporto prezzo/prestazioni, fino al SUV top di gamma Grandland con le sue tecnologie e soluzioni innovative. Anche la gamma di propulsori elettrificati e a prova di futuro di tutti e tre i modelli non lascia nulla a desiderare: verificatelo voi stessi”, invita Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera, ad Auto Zurich. Le novità Opel relative a Grandland e Frontera verranno presentate ufficialmente il 6 novembre dalle 9:30 al MEDIA STAGE nel padiglione 6 .

Oltre al nuovo trio di SUV, lo stand Opel offrirà ai visitatori un’ampia panoramica della gamma di modelli del produttore tedesco. Oltre ai bestseller come Opel Astra, Astra Sports Tourer e Corsa, la più piccola del portfolio, sarà presente anche la Opel Rocks Electric, guidabile dai 15 anni in su . E per gli appassionati di outdoor, in vista della prossima stagione di campeggio, Opel Svizzera presenta già una Opel Zafira appositamente equipaggiata nell’edizione speciale “Silvaplana” e la nuova Opel Combo con tenda sul tetto.

Pochi giorni fa, Opel ha svelato le prime immagini della nuova Opel Mokka e contemporaneamente ha aperto il registro degli ordini: il nuovo arrivato si sta già presentando per la prima volta davanti a un vasto pubblico a Zurigo. Il tipo di carattere, progettato in modo audace e chiaro fin dall’inizio, appare leggermente affilato dall’esterno con un nuovo flash Opel e altri accenti visivi. Il cambiamento più grande si trova negli interni. Qui l’abitacolo appare ancora più moderno e riprende la grafica dell’Opel Vizor sulla parte anteriore del veicolo. Inoltre, conducente e passeggeri possono godersi la prossima generazione di infotainment.

Il bestseller offre già di serie un display digitale delle informazioni per il conducente da 10 pollici e un touchscreen a colori altrettanto grande. Come uno smartphone, questo può essere facilmente gestito tramite widget. In combinazione con il sistema di navigazione opzionale, è sufficiente dire semplicemente “Ehi Opel” per utilizzare il riconoscimento vocale naturale. Grazie a ChatGPT, questo apprenderà in futuro e suggerirà automaticamente destinazioni e indicazioni sul percorso in base alle abitudini del profilo conducente collegato.

Nello studio sperimentale Opel i visitatori dell’Auto Zurich potranno vedere cosa intende Opel per “energia tedesca” e come il marchio immagina il futuro automobilistico. Colpisce per il suo design chiaro e audace, il miglior utilizzo dello spazio, nonché le più moderne tecnologie (di illuminazione) e la trazione completamente elettrica. La Opel Grandland, completamente nuova e sempre elettrificata, rende già realtà molte delle innovazioni visionarie della Experimental. Il modello di punta del trio SUV del marchio tedesco è la prima Opel sulla piattaforma STLA Medium progettata per veicoli elettrici a batteria e offre numerose tecnologie all’avanguardia, caratteristiche intelligenti e soluzioni sostenibili. Brilla sempre con il nuovo Vizor 3D.

Nell’abitacolo i conducenti di Grandland avranno a disposizione due display widescreen. Insieme all’Intelli-HUD (head-up display) opzionale, assicurano che il conducente possa sempre tenere gli occhi sulla strada. Inoltre, in ogni Grandland è possibile selezionare la modalità Pure, che riduce i contenuti visualizzati al minimo necessario di notte o ad alta velocità. I sedili ergonomici con cuscini laterali regolabili individualmente, certificati da Aktion Gesunder Brücken eV, assicurano anche un piacere di guida puro e, soprattutto, rilassato.

La caratteristica ergonomica brevettata Intelli-Seat è di serie su tutti i sedili anteriori. Caratteristiche come la luce Intelli-Lux HD adattiva e antiriflesso con oltre 50.000 elementi e il pratico Pixel Box aumentano la sicurezza e il comfort. E con un volume di carico fino a 1.645 litri, il nuovo Grandland è attrezzato anche per grandi compiti e viaggi di vacanza.

Grazie al suo stile eccezionale e alla solida interpretazione della filosofia di design Opel, anche la nuova Frontera si distingue dalla massa. Sotto la carrozzeria, il SUV lungo 4,38 metri, elettrificato in ogni versione e che offre spazio per un massimo di sette persone, offre un packaging eccezionale con un rapporto qualità-prezzo esemplare. L’idoneità al viaggio è una priorità assoluta per la nuova Frontera: nella parte anteriore, il conducente e il passeggero possono, se lo desiderano, sedersi sui nuovi Intelli-Seats brevettati con una rientranza al centro. Nella parte posteriore possono essere stivati ​​più di 450 litri di bagaglio; con i sedili abbattuti anche fino a 1.600 litri.