Nuova Opel Grandland: i fari Intelli-Lux HD trasformano la notte in giorno

La nuova Opel Grandland, SUV di punta “made in Germany”, è ora ordinabile e porta innovazioni significative, tra cui la nuova illuminazione Intelli-Lux HD. Questa tecnologia LED di ultima generazione antiriflesso offre una visibilità eccezionale, creando luminosità anche nelle condizioni più buie.

I fari Intelli-Lux HD leader del settore festeggiano ora il loro debutto sulla nuova Opel Grandland

I clienti Opel conoscono già la tecnologia LED Intelli-Lux, adattiva e antiriflesso, di bestseller come l‘attuale Astra, la Corsa, la precedente Grandland e, più recentemente, la Combo. I fari Intelli-Lux HD leader del settore in questo segmento di veicoli festeggiano ora il loro debutto sulla Opel Grandland, completamente rinnovata. Per la prima volta i fari hanno più di 50.000 elementi (esattamente 51.200, ovvero 25.600 per lato) e consentono quindi una distribuzione della luce ad alta risoluzione e priva di abbagliamento.

Il sistema ultramoderno funziona in modo tale da trasformare la notte in giorno per il conducente e illuminare in ogni momento il percorso e l’ambiente circostante in modo preciso. A seconda della situazione del traffico, la telecamera riconosce gli utenti della strada che precedono e quelli che provengono in senso contrario e la luce Intelli-Lux HD li esclude in modo ancora più rapido e preciso rispetto alle precedenti tecnologie di illuminazione a matrice: il “tunnel luminoso”, ovvero l’area lasciata fuori dal traffico.

Il fascio luminoso, viene utilizzato ancora più stretto rispetto a prima, mentre il resto della strada e l’area circostante rimangono meglio illuminati. In questo modo, il sistema offre una distribuzione della luce ancora più brillante e uniforme senza abbagliare gli altri. Studi scientifici dimostrano il vantaggio in termini di sicurezza: a una velocità di 80 km/h gli oggetti davanti al veicolo possono essere rilevati circa 30-40 metri prima rispetto ai tradizionali fari alogeni. Ciò consente al conducente di reagire al potenziale ostacolo tra uno e due secondi prima: tempo prezioso per evitare una collisione imminente.

Allo stesso tempo, tutte le funzioni automatiche Intelli-Lux, dalle luci stradali in città e in campagna, alle luci di svolta e alle luci in caso di maltempo, sono state migliorate con la nuova tecnologia HD e portate a un nuovo livello. Il cono di luce davanti al veicolo può essere regolato completamente digitalmente utilizzando più di 50.000 pixel, in modo da guidare intuitivamente la prospettiva del conducente lungo la strada in curva.

Oltre alla regolazione digitale del cono di luce, a seconda dell’angolo di sterzata, sul lato corrispondente del veicolo viene attivato un modulo luminoso aggiuntivo, che illumina ancora meglio il lato della strada e previene così i “buchi neri” nella curva. In caso di maltempo o modalità nebbia, Intelli-Lux HD reagisce per la prima volta al possibile effetto abbagliante causato dalle strade bagnate di pioggia e regola di conseguenza l’intensità della luce per ridurre questo effetto per il traffico in arrivo.

Inoltre, la tecnologia delle luci ad alta risoluzione non protegge solo gli occhi degli altri utenti della strada, ma anche quelli del conducente della nuova Opel Grandland. Il sistema riconosce i segnali stradali presenti sulla strada e attenua i LED in modo che il riflesso dei segnali non accechi il conducente. E la “modalità turistica” garantisce che la luce Intelli-Lux HD possa sfruttare tutte le sue prestazioni e tutte le funzioni anche durante la guida in paesi con circolazione a sinistra. Infine, le nuove animazioni proiettate davanti al veicolo come saluti e addii sotto forma di video grafici forniscono una prima impressione di quali saranno gli sviluppi futuri dell’illuminazione.