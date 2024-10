Opel Grandland ora completamente elettrificata

La nuovissima Opel Grandland ha festeggiato la sua anteprima mondiale alla Opel di Eisenach la primavera scorsa. Questa seconda generazione dell’ammiraglia dei modelli SUV Opel sta ora facendo il suo debutto sul mercato. È elegante, dinamica e spaziosa ed è disponibile solo con propulsori elettrificati. Le caratteristiche distintive del nuovo modello sono il volto della famiglia 3D Vizor con il logo Blitz illuminato, per la prima volta con l’innovativa tecnologia “edge light”, la tecnologia dei fari Intelli-Lux Pixel HD con oltre 50.000 pixel e il faro Opel illuminato permanentemente. -scritta sul retro. La nuova Grandland è inoltre notevolmente più spaziosa rispetto alla generazione di modelli precedente.

I prezzi per il nuovo Opel Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt partono da 35.500 euro

La Grandland Electric è dotata di un motore elettrico da 157 kW (213 CV) che eroga 345 Nm di coppia. Ciò significa che accelera da 0 a 100 km/h in 9 secondi e ha una velocità massima di 170 km/h. Una batteria da 82 kWh (capacità netta) garantisce un’autonomia fino a 582 chilometri senza emissioni locali (WLTP 1 ). Esiste anche una versione con batteria da 73 kWh (capacità netta) e un’autonomia fino a 523 chilometri (WLTP).

Con la batteria da 97 kWh (capacità netta), che sarà presto disponibile, la Grandland sarà in grado di percorrere fino a circa 700 chilometri (WLTP ) tra una sosta e l’altra di ricarica. La ricarica è possibile con un massimo di 160 kW. Ciò significa che la batteria può essere caricata all’80% in meno di 30 minuti presso un caricabatterie rapido pubblico. L’intensità della frenata rigenerativa può essere regolata tramite tre modalità di guida.

La nuova Grandland è disponibile anche in versione Hybrid con tecnologia a 48 volt, motore turbo benzina da 1,2 litri da 100 kW (136 CV) e motore elettrico da 21 kW (28 CV), abbinato ad un cambio elettrificato a doppia frizione a 6 rapporti. trasmissione. A basse velocità in città, l’ibrido può percorrere fino a 1 km in modalità esclusivamente elettrica. In frenata, il motore elettrico diventa una dinamo e ricarica la batteria. Grandland Plug-in Hybrid ha una potenza di sistema di 143 kW (195 CV) e 350 Newton metri di coppia ed è dotato di un cambio elettrificato a doppia frizione a 7 marce. La versione ibrida plug-in raggiunge una velocità massima di 220 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi.

Per la prima volta i fari Intelli-Lux HD hanno più di 50.000 elementi luminosi (pixel). Per la precisione sono 51.200, 25.600 per ogni faro. Grazie al rilevamento della telecamera, i fari riescono a tenere gli altri utenti della strada ancora più chiaramente lontani dal raggio degli abbaglianti rispetto alla tecnologia di illuminazione Intelli-Lux Matrix. La tecnologia dei fari Intelli-Lux HD offre funzioni di illuminazione specifiche all’interno dei centri abitati, all’esterno dei centri abitati, in curva e in caso di maltempo o nebbia. La tecnologia riconosce anche i segnali stradali riflettenti e garantisce che il fascio luminoso non cada direttamente su di essi per evitare l’abbagliamento del conducente. Ci sono anche animazioni luminose quando ci si avvicina o si esce dal Grandland.

La nuova Grandland è la prima Opel basata sulla piattaforma Stellantis STLA Medium sviluppata per la propulsione elettrica. Questa piattaforma consente l’integrazione del pacco batteria su tutta la lunghezza e larghezza del pavimento. Ciò rende la confezione molto piatta, alta solo 245 millimetri. Il flusso d’aria sotto la vettura è stato ottimizzato, con un sottoscocca molto piatto. Le versioni elettrica e ibrida plug-in di Grandland hanno un telaio con tecnologia di smorzamento selettivo della frequenza.

Utilizzando una valvola aggiuntiva negli ammortizzatori e un secondo circuito dell’olio, la caratteristica di smorzamento si adatta alla superficie stradale e allo stile di guida. Su una strada acciottolata e durante i movimenti brevi e bruschi, questa tecnologia offre maggiore comfort. Con uno stile di guida più dinamico, l’ammortizzazione diventerà più rigida per un contatto più diretto tra le ruote e la strada. La tecnologia aumenta anche la stabilità in curva alle alte velocità in caso di frenate brusche.

La nuova Opel Grandland è considerevolmente più grande del suo predecessore con una lunghezza totale di 4,65 metri – 17 centimetri in più rispetto alla generazione precedente. La larghezza è di 1,93 metri e l’altezza è di 1,66 metri. La maggiore lunghezza avvantaggia sia i passeggeri che lo spazio per i bagagli. Il passo di 2.795 millimetri e il portellone posteriore fortemente inclinato offrono spazio extra. I passeggeri dei sedili posteriori beneficiano di 20 millimetri in più di spazio per le gambe. Lo schienale del sedile posteriore può essere ribaltato in un rapporto di 40:20:40, creando un volume di carico fino a 1.645 litri.

Negli interni, il display centrale da 10 o 16 pollici, leggermente orientato verso il conducente, insieme alla console centrale alta, offre una sensazione sportiva. Al volante, un ampio display completamente digitale fornisce le informazioni essenziali. In combinazione con l’head-up display Intelli-HUD, il conducente non deve distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre, c’è la possibilità di abilitare la Pure Mode, che riduce le informazioni sugli schermi per ridurre al minimo le distrazioni, soprattutto durante la guida notturna o ad alta velocità. Le impostazioni utilizzate di frequente, come il controllo del clima, possono essere gestite in modo intuitivo tramite pochi pulsanti fisici.

I sedili ergonomici, certificati da Aktion Gesunder Rücken eV, offrono un comfort ottimale, anche grazie ai fianchi regolabili elettricamente. Il sistema ergonomico brevettato Intelli-Seat è di serie per i sedili anteriori. La forma dei sedili riduce la pressione sul coccige. In linea con l’approccio “Greenovation” di Opel, tutti i tessuti e i rivestimenti degli interni sono realizzati con materiali riciclati. A seconda della versione, Grandland dispone di funzioni di ventilazione del sedile o di massaggio.

Innovazioni pratiche come il Pixel Box, disponibile di serie a seconda della variante di equipaggiamento, garantiscono una maggiore facilità d’uso. Questo modulo con vetro traslucido illuminato e rivestimento in tessuto non solo aumenta il fascino visivo della consolle centrale, ma è anche altamente funzionale. Il caricabatterie wireless per smartphone si trova dietro il vetro. Grazie alla visibilità costante dello smartphone, si evita che venga lasciato in macchina. Negli schienali dei sedili anteriori si trovano anche vani portaoggetti per i telefoni. Sotto la consolle centrale si trova un ampio spazio portaoggetti, che contiene anche una presa da 12 V.

La nuova Opel Grandland è dotata di un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Cruise Control automatico con funzione Stop & Go, ampio riconoscimento dei segnali stradali, regolazione intelligente della velocità e funzione di frenata di emergenza. Il parcheggio e le manovre sono facilitati dai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, dalla telecamera di retromarcia con funzione di pulizia automatica e dalla telecamera Intelli-Vision a 360 gradi. L’illuminazione antiriflesso Intelli-Lux HD, che per la prima volta nella nuova Grandland contiene più di 50.000 punti luce individuali, aumenta la sicurezza durante la guida notturna.

Opel dimostra il suo approccio “Greenovation” utilizzando materiali riciclati negli interni. Il rivestimento dei sedili è in gran parte realizzato con materiale riciclato, così come il rivestimento dei pannelli delle porte, del cruscotto e della consolle centrale. Si può scegliere tra tre rivestimenti vegani o Alcantara, contenenti fino al 50% di materiale riciclato.

Inoltre, Opel non ha utilizzato cromo e per i componenti sottocutanei è stato utilizzato solo alluminio riciclato o acciaio con un’ampia percentuale di materie prime riciclate. La Grandland contiene più di 40 parti in polimero, anch’esse costituite in gran parte da materie prime sostenibili. In totale, più di 500 kg del peso della Grandland possono essere attribuiti a materie prime riciclate e rinnovabili. La nuova Opel Grandland sarà disponibile nelle versioni “Edition” e “GS”. I clienti possono personalizzare ulteriormente il SUV con i pacchetti “Comfort” e “Tech”.