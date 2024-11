Citroën: la mostra su “100 anni di rivoluzioni” vissute in Italia

Per gli amanti del “double chevron“, ma anche per i cultori dell’evoluzione automobilistica, si profila un evento imperdibile, ormai all’orizzonte. Dall’8 al 10 novembre, negli spazi interni dello stabilimento Caselani di Sospiro (CR), si svolgerà la mostra “100 anni di rivoluzioni“, dedicata a Citroën. Il percorso espositivo aiuterà a ripercorrere il secolo di presenza del marchio in Italia, legandosi alla storia, all’innovazione e a diverse curiosità su questa importante liaison.

Lo sbarco nel Belpaese, con una propria filiale di vendita, avvenne a pochi anni dalla nascita dell’azienda, fondata in Francia nel 1919 da André Citroën. Così la nostra nazione ha potuto vivere quasi tutte le innovazioni della casa automobilistica transalpina, che ha portato sul mercato mondiale un’idea rivoluzionaria di mobilità.

Modelli come la Type A, la Traction Avant, la 2CV, la DS e la CX (solo per citarne alcune) hanno segnato le loro epoche, divenendo simboli di ardimento e stile, per fissarsi nell’immaginario collettivo, come prove di grande spirito creativo e progettuale. Con l’importante apporto di queste vetture, Citroën ha contribuito a ridefinire il concetto di mezzo a quattro ruote. Ciascuna, nel suo ambito, ha scardinato gli schemi precedenti, tracciando strade nuove e rivoluzionarie, che hanno lasciato il segno.

La mostra “100 anni di rivoluzioni” ripercorre questa straordinaria evoluzione. Per farlo, si giova della presenza di pannelli illustrativi e materiale d’archivio inedito, ma il cuore dell’evento saranno i veicoli storici messi in bella evidenza nell’area espositiva di 3.000 metri quadri destinata all’evento. L’iniziativa coinvolgerà anche dei club storici locali, con una parata del Club Amitalie.

Di particolare rilievo la partecipazione di Ilaria Paci, del Centro di Documentazione Storica Citroën, che sabato 9 novembre guiderà i visitatori attraverso momenti interattivi sulla storia del marchio. Un modo per tuffarsi nella sua magia, con l’uso delle nuove tecnologie digitali, che immergono in atmosfere di grande intensità emotiva, con la carica di fotogrammi intonati alla forza carismatica dei prodotti a quattro ruote della casa francese. Chapeau!